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Eski başhekim Ali Edizer’den tepki çeken sözler! Hesabını kilitledi

Medeni kanunu hedef alan ve "2. eşi alın" sözleri nedeniyle GATA'daki başhekimlik görevinden uzaklaştırılan Ali Edizer, 128 milyar dolar tartışmalarına ölüm tehdidi gibi bir mesajla dahil oldu. Ali Edizer, "Bizim 'buharlaştırmak' gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi" dedi. Tepkilerin ardından hesabını kilitledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 01:12, 18/04/2021
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Eski başhekim Ali Edizer’den tepki çeken sözler! Hesabını kilitledi

Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar dolarla ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken, bu konuda GATA başhekim yardımcılığı görevinden medeni kanunu hedef alan ve “2. eşi alın” sözleri nedeniyle alınan Ali Edizer’den tepki çeken bir paylaşım geldi.

“SİZDEN SIRA GELMEZDİ”

Ali Edizer, “Bizim ‘buharlaştırmak’ gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi” diye yazdı. Ali Edizer’in bu sözleri ölüm tehdidi olarak yorumlandı.

“KÖPEK SÜRÜSÜ”

Tepkiler üzerine Ali Edizer sosyal medya hesabını kilitleyip, “Şimdi köpek sürüsünün saldırısını bekliyorum ya hesabı kilitleyeyim” dedi. Hemen ardından önceki paylaşımını savunan bir açıklama yaparak “Bunun sıkan ya da dal bir tarafı yok. Siz buharlaştırmaktan neyi kast ettiyseniz biz de aynı dalı aynı frekansta ve skanda size aksettirdik” dedi.

GATA’da görevinden alınan Ali Edizer, menzil tarikatına yakın olduğu iddia edilerek siyasetin gündeminde yer etmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

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