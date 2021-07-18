Eski müftüden muhalefete skandal sözler

Sivas eski İl Müftüsü ve halen Diyanet’te aktif olarak görev yapan Yusuf Şahin'in AKP'li bir siyasetçiymiş gibi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı öven; CHP, İYİ Parti ve HDP başta olmak üzere muhalefet partileri ve liderlerine hakarete varan sözler sarf ederek yaptığı sosyal medya paylaşımları tepki çekti.

15 TEMMUZ ÖNCESİ CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALAN PAYLAŞIM

Şahin, 9 Temmuz'da yaptığı “CHP İktidarı 15 Temmuzcuların İktidarından Farksız Olur” başlıklı paylaşımında da muhalefeti “FETÖ'cü” ve “PKK'LI” olmakla suçladı. Şahin, muhalefeti hedef alan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Biden daha ABD Başkanı seçilmeden, ‘Türkiye'de muhalefete yardım ederek iktidarı değiştireceğiz' demişti. Başkan olduktan sonra da ‘Her durum ve şartta İsrail'in yanında olacağız' dedi. CIA ve MOSSAD eliyle FETÖ'yü 15 Temmuz'a hazırlayan bu güç, yani ABD ve İsrail (Allah korusun) şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı bu yaptığının karşılığını istemezler miydi? Durum bu olunca da T.C. adı var, kendi yok, iradesi başkalarının elinde bir oyuncak devlet olmaz mıydı?

Evet Kılıçdaroğlu, ‘Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız' diyor. Millet İttifakı içerisinde Kılıçdaroğlu'nun en büyük dostları, yani ortakları kim? PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve FETÖ'nün uzantısı İYİ Parti. İşte Kılıçdaroğlu açık açık ‘Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız' diyor. Bu sözün açıklaması; ‘ABD ve İsrail'in yardımları sonucu PKK ve FETÖ ile yani onların uzantısı partilerle iktidar olacağız' demektir. Bir yabancı gücün, ülkemizin yönetimine böyle fütursuzca müdahalesi milletimizin kabul edeceği bir şey değildir diye düşünüyorum.”

VAAZLARINI CANLI YAYINLIYOR, ERDOĞAN'I ÖVEN PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Facebook sayfasını muhalefeti hedef alan, hakaret içerikli paylaşımlarıyla oldukça sık kullandığı görülen eski müftü Şahin, halen camilerde namaz kıldırıyor.

Şahin’in Cuma namazlarında cami kürsüsünden verdiği vaazları Facebook’ta canlı yayınla paylaştığı da dikkat çekiyor. Öte yandan muhalefeti hedef alan Şahin'in, sık sık Erdoğan'ı öven paylaşımlar yaptığı da görülüyor.

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