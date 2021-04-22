Eski sevgilisi dehşeti yaşatmıştı: Anlattıkları korkunç

Ereğli’de geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen olayda, eski sevgilisi Çağla Çiçekçi’nin evine giden Ufuk Özel, çıkan tartışmada genç kızın boğazını sıkıp 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Özel, öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Çiçekçi hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Çiçekçi, günlerce süren tedavinin ardından taburcu olabildi.

17 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Ereğli Ceza Mahkemesi’nde, kasten öldürmeye teşebbüs ve hakaret suçlarından toplam 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan Özel, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Özel, genç kız ile 2 yıl süren bir ilişkilerinin olduğunu ve Çiçekçi’ye ev tutup masraflarını karşıladığını belirterek, “Olay günü beni eve davet etti. Çağla'nın ev arkadaşı ile çarşıda buluştuk ve alışveriş yaparak eve gittik. Biraz alkol aldım. Çağla’da kuaföre gitmek için benden 200 lira istedi. Parayı verdim. Ama aramızda bir tartışma çıktı. Ben de aldığım malzemeler ile verdiğim parayı geri istedim. Çağla, beni evden kovdu. Malzemelerini almak için mutfağa gittiğim sırada Çağla bıçakla geldi. Bıçağı bana doğru salladı. Bıçağı tuttum ama elimden yaralandım. Kendisine 2- 3 tokat attım. Boğuşmaya başladık. Bu sırada elime geçirdiğim bıçağı Çağla’ya sapladım. Bıçaklandığım esnada, ‘Ben seni çok seviyorum’ deyince bende eylemime son verdim” dedi. Mahkeme başkanı, “Seni seviyorum demeseydi ne yapacaktın?” diye sorunca Özel, “Yaptıklarım için pişmanım. Ben de kendisinden şikayetçi olmuştum ama şikayetçi değilim” şeklinde konuştu.

“CAMDAN ATLAYIP KURTULDUM”

Duruşmaya katılan Çağla Çiçekçi ifadesinde, Ufuk Özel ile 2 yıl önce tanıştıklarını ama sevgili olmadıklarını dile getirdi. Olay günü, ev arkadaşı Zeynep D. ile Özel’in alış veriş yaparak eve geldiklerini söyleyen Çiçekçi, “Birlikte alkol aldık. Eski konular açılmaya başlandı. Aramızda tartışma çıktı. Bana verdiği 200 lira kuaför parasını ve getirdiği malzemeleri alıp evimden gitmesini istedim. Ama o gitmek istemedi. Ben de polisi arayacağımı söyleyince, boğazımı sıkarak beni masanın üzerine yatırdı. Zeynep araya girmeye çalıştı. Zeynep’i zorla evden dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. O ara bayılmışım. beni bayıldığım sırada bıçaklamış. Kendime geldiğimde Ufuk bir kenarda elinde bıçakla ‘Seni çok seviyorum’ diyerek ağlıyordu. Bir ara arkasını döndü. Yaralı bir şekilde ikinci kattaki dairenim camında aşağıya atladım” diyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Duruşma, Cumhuriyet savcısının mütalasını hazırlaması için ileri bir tarihe ertelendi.