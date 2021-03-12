Esnaf, Kılıçdaroğlu’na dert yandı: Artık biz bittik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa programında CHP'li Turgutlu Belediyesi’nin hayata geçirdiği hizmetlerin açılış törenine katıldı.

Ziyaret öncesinde partisinin ilçe binasını önüne gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir esnaf isyanını dile getirdi. Son bir yılda artık dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden esnaf Kılıçdaroğlu'na, “Bize gereken destek verilmedi. Bize destek olunmasını istiyorum efendim. Artık bittik biz, bittik. Siftahsız dükkan kapatıyoruz. Sigorta primleri çok yüksek. Seçimden seçime değil. İktidar parti milletvekillerini görmek istiyoruz. Esnaf olarak her zaman devletimizin yanındayız.” diye konuştu. Esnafın sıkıntısını dinleyen Kılıçdaroğlu ise, “Biz de sizin yanınızdayız” cevabını verdi.

BELEDİYE BAŞKANI ELİNDE PANKARTLA KÜRSÜYE ÇIKTI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ilçe binasının önünde partililer ile biraraya geldikten sonra partisinin Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplu açılış töreni düzenlendi.

Turgutlu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Çetin Akın, kürsüye eşi Sabriye Akın ile birlikte çıkarak elinde ‘kadına yönelik şiddete hayır' yazılı pankart taşıdı. Belediye Başkanı Çetin Akın, “ Kadına şiddete ilgili acı haberler alıyoruz bu acılardan ders çıkararak kadınlarımıza gerekli değeri vermeliyiz. Bilerek bu pankartla çıktım. Kadınlarımıza şiddete hayır diyoruz. Çevrenizdeki insanlara siz de gerekli mesajları verin” dedi. CHP'li başkanın hareketi törene katılanlardan büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı Çetin Akın, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile hizmet ettiklerini belirtti. Çetin Akın, yaptıkları hizmetleri anlattı ve açılış töreni ile hayata geçirdiklerini söyledi.

AHLAKLI SİYASET ANLAYIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açılış töreninde yaptığı konuşmada adalete dikkat çekti. Belediye başkanlarının adaletli ve hak gözeterek hizmet ettiklerini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye ahlaklı bir siyaset getirmek istediklerini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* Bu yeni bir siyasetin, ahlaklı bir siyasetin yoludur. Adalete, hizmete, insan haklarına dayalı bir siyaseti Türkiye'ye getirmek istiyoruz. En ağır hakaretler yapılıyor sesimizi çıkarmıyoruz. Milletimizin vicdanına havale ediyoruz. 10 milyonun üstünde işsiz varsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. İşsizliği yaratan Manisalılar, İzmirliler değil, işsizliği yaratan yanlış politikadır. Vergi nereye harcanıyor, neden bu kadar işsizlik var. Bizim hepimizin oturup düşünmesi lazım. Her bir vatandaşın da sorumluluğu var. Belediye başkanları para harcayacak, ama harcadığı milletin parası. Hesabı millete verecekseniz, millet öğrenecek.

* Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayın dedim. A, B, C partili olursa olsun namusuyla çalışıyorsa alın terinin karşılığı belediye vermek zorunda. Ayrımcılık yetti, kavganın bitmesini istiyoruz. Kavgadan bu güne kadar kim karlı çıkmıştır. Bu güzel ülkemizde bu bereketli topraklarda Allah aşkına bu kadar büyük topraklar varken biz dışarıdan mercimek, canlı hayvan, et, niye saman alıyoruz. Sormak zorundayım, sormazsam görevimi yapmamış olurum. Bir borç, iki borç, 5 borç nereye kadar borç. 83 milyon Londra'daki bir avuç tefeciye çalışır hale geldik.

* Neden bu kadar büyük faizler ödüyoruz dışarıya. Bunları sormazsam çiftçinin, emekçinin, esnafın hakkını nasıl savunacağım. Kavgadan uzak, herkesin çalıştığı bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek zorundayız. Eski siyasetin Türkiye'yi nereye götürdüğünü gördük. Bir hükümetin başarısı yarattığı istihdamla ölçülür. Bir hükümet 19 yıl bir devleti yönetmiş, 19 yılın sonunda 10 milyonu aşkın işsiz yaratmışsa orada bir sorun var demektir. Biz bütün bunların hepsini çözeceğiz.

“BEN BEYLERİN, PAŞALARIN ÇOCUĞU DEĞİL HALKIN ÇOCUĞUYUM”

Konuşmasında kimseye muhtaç olmayan bir toplum yaratmak istediklerini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin inancı dolayısıyla, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmemesi temel hedefimizdir. Bu ülkeye sevgiyi, güzelliği, bereketi getireceğiz. Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, hiçbir kadının pazar artıklarından çocuklarına yiyecek aramak için çalışmadığı bir toplumu inşa etmek istiyoruz. Önce Allah'a güvenin, sonra kendinize, sonra bize güvenin. Biz bunu yapacağız, kararlıyım. Bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Ben beylerin paşaların çocuğu değilim, ben halkın çocuğuyum. Sizinle beraber ağlayacağım, sizinle birlikte güleceğim. Benim isteğim budur” dedi.

YANINA YAKLAŞTI, ALNINDAN ÖPTÜ

Turgutlu'daki açılış töreninin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmetli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, halkla buluştu. Esnafları tek tek ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşan yaşlı bir kadın ‘Seni çok seviyorum, yüreğimde taşıyorum. Seni alnından öpmek istiyorum' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu alnından öptü. Ziyaretlerine devam eden Kılıçdaroğlu, esnafın kokoreç ikramı üzerine tadına baktı. Esnaf ziyaretinde bir kadın ise gözyaşları içinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na sarılarak, çiçek takdim etti.

“TÜRKİYE'DE ADALET YOK”

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmetli İlçe binasının da açılışını yaptı ve partililere seslendi. Türkiye'nin adalete ihtiyacı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkenin yönetilemediğini söyledi. Yeni bir Türkiye inşası sözü veren Kılıçdaroğlu, “Siyaset zenginleşme aracı değildir, köşeyi dönme aracı değildir. Halka hizmet edeceksiniz. Türkiye'de adalet yok, adaleti sağlayacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız deyince kim sizin dostunuz diyorlar. Benim dostum esnaf, benim dostum emekli, benim dostum çiftçi. Benim dostlarım alın teri ile geçinen herkes. Ama malı götürenler benim dostum değildir” diye konuştu.

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