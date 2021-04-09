Faik Öztrak: Fetullah Gülen okyanus ötesinde ama yöntemleri hâlâ iktidarda

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Adıyaman’da ziyaretlerde bulundu. Öztrak, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

“ERDOĞAN'IN KÖTÜ ÖRNEK OLMASI SONUCUNDA BU NOKTAYA GELDİK”

Artan yeni vaka ve ölüm sayılarına dikkat çeken Öztrak, “Erdoğan'ın şahsım hükümetinin tedbirleri zamanında almaması, Bilim Kurulu'nu dekor yapması, aşı tedarikinde gecikilmesi sonucunda bugün bulunduğumuz yerdeyiz. Ve elbette AK Parti Genel Başkanı'nın milletin sağlığını hiçe sayıp partisinin kongrelerini lebaleb doldurması bir de üstüne bununla caka satarak millete kötü örnek olması sonucunda bu noktaya geldik” şeklinde konuştu.

“AKP'NİN BÜYÜK KONGRESİNİN ÜZERİNDEN 15 GÜN GEÇTİ; 2 BİN 739 YURTTAŞIMIZI KAYBETTİK”

Gezdikleri bazı ilçelerde vaka sayılarının AKP kongresinden sonra “patladığının” söylendiğini dile getiren Öztrak, “AK Parti'nin büyük kongresini yapmasının üzerinden tam 15 gün geçti. Son 15 günde aşısı, yani çaresi olan bir virüs yüzünden 2 bin 739 yurttaşımızı kaybettik. Memlekette darbe mi arıyorsunuz; darbe işte budur. Bu, milletimizin canına, sağlığına yapılan bir darbedir” ifadelerini kullandı.

“SORUMLU ERDOĞAN'IN ŞAHSIM HÜKÜMETİDİR”

Aşılamada da büyük “adaletsizlikler” yaşandığını söyleyen Öztrak, “Kim öncelikli, kim ayrıcalıklı bunlar birbirine karışmış vaziyette. Apartman görevlilerine aşılamada öncelik tanınsın dedik. Ekmeğimizi getiren, kapıdan çöpümüzü alan görevliye öncelik tanınmadı. Her gün belediye otobüsüyle okula giden öğretmene de öncelik tanınmadı, aşı yok ama futbol antrenmanına Ferrari'siyle giden futbolcuya aşı çok. Bu mudur hak, bu mudur adalet? Bunun sorumlusu kim? Bu ülkede hükümet yok mu? Elbette sorumlu, yaptıklarıyla da yapmadıklarıyla da Erdoğan'ın şahsım hükümetidir” açıklamasında bulundu.

“MİLLETİ BAYAT EKMEĞE MUHTAÇ EDİYORLAR”

Öztrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* 'Milletin boğazından kuru ekmek geçiyorsa aç değildir' diyorlar, milleti bayat ekmeğe muhtaç ediyorlar. Ama saraydakiler götürüyor salkımı, millete de veriyor talkını.

* Saray beslemelerinin yönetim kurullarındaki ücretlerini avroya endekslemesini biliyorlar. Yandaşlarının geçilmeyen köprü ve otoyol ücretlerini dövize endekslemeyi de biliyorlar. Madem öyle; emeklinin de bayram ikramiyesini dolara endekslesenize.

“BİN LİRANIN YARISINI ENFLASYON CANAVARI KAPTI GÖTÜRDÜ”

Emekli ikramiyesine üç yıldır zam yapılmadığına dikkat çeken Öztrak, “Bu üç yılda hiç mi enflasyon olmadı?” diye sordu. Şöyle devam etti: “2018'den bu yana bin liralık bayram ikramiyesi, enflasyon karşısında eriyip kuş oldu. Bin liranın yarısını enflasyon canavarı kaptı götürdü. Biz onun için diyoruz ki ramazan bayramında emekliye en az bin 500 lira ikramiye verin. Emeklilerimiz torunlarına bayram harçlığı verebilsin, çocuğuyla yalandan da olsa bir bayram edebilsin.”

“SARAY SOSYETESİNİN BURUNLARI PUDRA ŞEKERİNDEN ÇIKMIYOR”

Adıyaman açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemdeki konulara da değindi. Öztrak, “İşsiz iş bulamıyor, iş bulan da düşük ücretle sınanıyor. Saray sosyetesi mensupları üç ayrı yerden ayda 85 bin lira kendine maaş bağlatırken bugün 10 milyon yurttaşımız asgari ücret civarında bir ücrete talim ediyor… İşte Saray sosyetesinin hali bu… Gözleri doymuyor, burunları da pudra şekerlerinden çıkmıyor… Bunların büro elemanları, şoförleri paranın altında ezilirken, milletin çoluğunun çocuğunun midesi açlıktan eziliyor… Milletimiz de haklı olarak soruyor; büro elemanları bunları götürüyorsa bu büronun sahipleri acaba neleri götürüyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor?” dedi.

“FETÖ TARZI BİR KUMPAS KURULDUĞU AYAN BEYAN GÖRÜLÜYOR”

104 emekli amiralin tartışma yaratan açıklamasına da değinen Öztrak şöyle konuştu:

* Esnafa darbe yapanlar, işçiye darbe yapanlar, işsize darbe yapanlar, emekliye darbe yapanlar, Merkez Bankası’nın kasasına darbe yapanlar, milleti inim inim inletenler son bir haftadır, kabak tadı veren bir komedyayı sahnelemeye başladılar. Yeniden sahneliyorlar.

* Ununu elemiş eleğini asmış amirallerin kaleme aldıkları bir açıklama üzerinden darbe mağduriyeti çıkarmaya uğraşıyorlar… Erdoğan komplo ve kumsap uzmanı darbeci arıyorsa, Sarayı’ndaki ‘altun’ varaklı aynalara bakacak.

* Dün emekli amirallerin açıklamasını basına sızdıran hükümete yakın gazeteci önemli bazı itiraflarda bulunmuş, ne yaptığını açıklamış. Demiş ki, bu duyuru yayınlanmadan önce Erdoğan’ın bir bakanının da elindeymiş. Yani ortada, sarayın dehlizlerine kadar uzanan FETÖ tarzı bir kumpas kurulduğu ayan beyan görülüyor.

* Bu kumpasa figüran olmayan herkese de baskı uygulanıyor… Biz zaten boşuna demiyoruz: Fetullah Gülen okyanus ötesinde ama yöntemleri hâlâ iktidarda.