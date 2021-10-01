Faik Öztrak: Yoksulun yorganı kış gelmeden yırtıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, art arda gelen zamlara tepki göstererek, "Yoksulun yorganı kış gelmeden yırtıldı. Önümüzdeki kışı kara kışa çevirecek zamlar sağanak olup yağmaya başladı. Kış gelirken elektrik zamlarının da eli kulağında. Ama yapılacak zammın boyutu konusunda bir türlü anlaşamıyorlar" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Faik Öztrak’ın açıklamaları şu şekilde

“ERDOĞAN ŞAHSIM VESAYET REJİMİ, GÜZELİM ÜLKEMİZİ UÇURUMDAN AŞAĞI YUVARLADI”

“Bugün TBMM'nin 27. Dönem 5. yasama yılı başlıyor. Yeni yasama yılının, milletimize ve ülkemize, hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkin şekilde çalışmasına çok ihtiyacı var. Çünkü “Türkiye'yi uçuracak” diye pazarlanan, Erdoğan Şahsım Vesayet Rejimi, güzelim ülkemizi uçurumdan aşağı yuvarladı. Şimdi saray beslemeleri, saray yanaşmaları dışında 84 milyon yurttaşımız büyük sıkıntı içinde.

Biz bu ucube rejimin Türkiye Cumhuriyeti’nin genlerine ters olduğunu, fıtratına ters düştüğünü hep söyledik. Bu devletin en büyük taşıyıcı kolonu Gazi Meclisimizdir. Erdoğan’ın ucube şahsım vesayet rejimi, bu taşıyıcı kolona darbe vurmak için elinden geleni yaptı. Meclis’in yasama yetkilerini gasp etmeye kalktı.

Meclis’in denetim yetkilerini budadı. Kurduğu vesayet rejimiyle Ak Parti ve MHP’li milletvekillerini parmak kaldırma makinesine çevirdi. Erdoğan şahsım hükümetinin işbaşı yaptığı, 10 Temmuz 2018'den bu yana tam 84 tane, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Bunun 53'ü, önceki kararnameleri değiştirmek için yayımlandı. Yani her 10 kararnamenin 6'sı, öncekileri düzeltmek amacıyla çıkarıldı. ”

“ZAMLAR YAĞMAYA BAŞLADI”

“Yoksulun yorganı kış gelmeden yırtıldı. Önümüzdeki kışı kara kışa çevirecek zamlar sağanak olup yağmaya başladı. Bu hafta benzinin vergisiz fiyatına 29 kuruş, likit petrol gazına da 71 kuruş zam yapıldı. Benzin zammı eşel mobil kullanılarak, vergiler düşürülerek şimdilik pompaya yansıtılmadı. Ama fahiş lpg zammı yansıtıldı. Dün yine sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 15 zam geldi.

Bu üst üste ikinci zam. Dün akşam EPDK elektriğe zam olmadığını açıkladı. Ama 1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması gereken dördüncü çeyrekle ilgili elektrik tarifesi ortada yok. EPDK kararları bugüne kadar kurumun internet sitesinde ay sonlarında yayımlanıyordu, o da yayımlanmadı. Şimdi soruyoruz, Neden? Anlaşılan kış gelirken elektrik zamlarının da eli kulağında. Ama yapılacak zammın boyutu konusunda bir türlü anlaşamıyorlar.”

“ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

“Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi sonuna kadar kullanıldı. Vergiler dibe vurdu. Böylece enflasyon rakamları 2,5 puan daha düşük gösterildi. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporunda Hazine ve Maliye Bakanlığı söylüyor. Milletimize geçmiş olsun. Memur maaşları, emekli aylıkları, bu makyajlı enflasyon rakamlarına göre belirlendi.

Enflasyona yapılan bu ağır makyajın, bütçeye de maliyeti var. Tam 46 milyar lira. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık mızrak çuvala sığmıyor. Eşel Mobil Sistemi dibe vurdu. Vergiler sıfırlanma noktasına kadar geldi. Artık bundan sonra akaryakıttaki tüm fiyat artışları aynen pompaya da yansıyacak, yani vatandaşın cebine yansıyacak.”