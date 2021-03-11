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Fatsa’da ağaç kesimini bölge halkı engelledi

Altın işletmeciliği yapan şirketin çalışma süresi bitti. Buna rağmen alanı genişletmek için ağaç kesimine devam etti. Bölgeye gelen halkın tepkisi üzerine işçiler katliama son verdi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 04:33, 11/03/2021
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Fatsa’da ağaç kesimini bölge halkı engelledi

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde, 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak tarihinde tamamlandı. Ancak şirket bölge halkının tepkilerine rağmen şirket maden alanını genişletmek için ÇED süreci başlattı. Yöre halkı da , şirketin alan genişletme talebinin reddedilmesi için dava açtı.

AĞAÇLARI BÖYLE KESTİLER
Madene karşı kitap okuma eylemi başlatan Onur Güngör'de bölgeye gitti. Fatsa meydanında okuduğu kitabını bu kez kesilen ağaçların yanında okudu.

Dava devam ederken, Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ise bölgede kesilecek ağaçları işaretledi. Çalışma esnasında 5 bin ağacın kesileceğini öğrenen halk, bölgeye akın etti. Siyasi parti temsilcileri ve çevrecilerin de katılımıyla bölgeye giden vatandaşları gören şirket işçileri ise ağaç kesimini bırakarak kaçtı.

CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı, açılan davanın devam etmesine rağmen ağaç kesimine başlandığını belirterek, hukuksuzluğun acilen bitmesi gerektiğini söyledi.

Altın CHP dava maden Ordu
Yayınlanma Tarihi:05:00,