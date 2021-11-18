Fikirtepe’de bin 300 bina yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinde bölgede kalan son yapıların tahliyesi tamamlanırken, yıkım çalışmalarına da başlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kentsel dönüşümün yılan hikayesine döndüğü Fikirtepe’de, 8 ay önce iplerini eline alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, devraldığı yaklaşık 15 firmanın 22 projesi için çalışmalara başladı.

7 bin 230 hanenin olduğu bin 300 binanın yıkım çalışmalarının aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.

Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe’de 2013’te riskli alan ilan edilmesinin ardından başlayan ancak süreç içerisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yarım kalan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni bir imar planı hazırlandı.

Yeni plan kapsamında alanda terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeler, Emlak Konut GYO eliyle yapılacak. (Fotoğraflar: Depo Photos)

İlginizi Çekebilir Fikirtepe'de tahliye süresi sonlandı, elektrik, gaz ve su kesilecek

İlginizi Çekebilir Fikirtepe Çiletepe oldu