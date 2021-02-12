Firari emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucunda “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranma kaydı bulunan, örgüt tarafından sadakati ve bağlılığı en üst sevide olarak kodlanan, ByLock kullanıcısı ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü Abdullah E.’nin Etimesgut ilçesinde gaybubet evinde saklandığı tespit edildi.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ EV

Yapılan araştırmada zanlının örgüt içerisinde irtibat kurmak için yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek örgüt sorumlusuyla buradan irtibat kurduğu, ailesinden ayrı olarak herhangi bir adres beyanında bulunmadığı ve evin örgüt tarafından yüksek güvenlikli ve kameralarla donatılmış olması nedeniyle tercih edildiği belirlendi.

AİLESİNE DE GİZLİ BULUŞMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRETMİŞ

Deşifre olmamak için ailesi de dahil kimseyi binaya getirmeyen zanlının ailesi ile çok sıkı tedbir uygulayarak buluştuğu ve bu gizli buluşma yöntemlerini ailesine de öğrettiği, eve giriş çıkış saatlerini sürekli değiştirdiği, tanınmamak için kılık ve kıyafetini değiştirdiği, mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmadığı ve aylık erzak alışverişi yaparak gündelik olarak ikametinden dışarı çıkmadığı belirlendi. Alınan arama kararına istinaden adrese yapılan operasyonda eski Emniyet Müdürü Abdullah E. yakalanırken, evde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

BYLOCKÇU AKADEMİSYEN YAKALANDI

Kayseri 3. Sulh Ceza Hâkimliğince “Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma” suçundan aranma kaydı bulunan, Bylock kullanıcısı akademisyen Gözde Ö.’nün Çankaya ilçesinde yüksek güvenlikli rezidans dairesini gaybubet evi olarak kullandığı tespit edildi.

Yapılan tespitler üzerine yapılan araştırmada şahsın; gaybubet evinden çıkış saatlerini sürekli değiştirdiği, sürekli kılık, kıyafet ve tarz değiştirdiği, ailesi ile görüşmelerinde çok sıkı tedbir uygulayarak buluştukları ve bu gizli buluşma yöntemlerini ailelerine de öğrettikleri, mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmadığı ve aylık erzak alışverişi yaparak gündelik olarak ikametinden dışarı çıkmadığı belirlendi.

Yapılan tespitler üzerine alınan arama kararına istinaden şahsın adresine yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

ANKARA MERKEZLİ BİR OPERASYON DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ'nün emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1'i 1. sınıf, 2'si 3. sınıf emniyet müdürü, 2'si emniyet amiri, 3'ü komiser, 5'i komiser yardımcısı, 12'si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, HTS analiz çalışmaları sonucu ByLock kullandıkları tespit edilen, bu şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1'i 1. sınıf, 2'si 3. sınıf emniyet müdürü, 2'si emniyet amiri, 3'ü komiser, 5'i komiser yardımcısı, 12'si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.