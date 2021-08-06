Gaziantep’i toz bulutları kapladı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi’nde etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları şehrin farklı bölgelerine yayıldı.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde başlayan yağmurla birlikte toz bulutları şehrin farklı bölgelerine yayıldı. O anlar şehrin farklı yerlerindeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hasan Şencan da “Gaziantep'te toz fırtınası başladı. Daha ne görebiliriz derken her gün yeniden şaşırıyoruz” açıklaması yaptı.