Gece yarısında görevinden alınan müdür, memur yapıldı

Denizli’de Çevre Şehircilik İl Müdürü Ahmet Faik Gülsever bakanlık kararıyla görevinden alındı. Gülsever’in resmi prosedürlerin dışına çıkmadığı için sık sık şikayet edildiği ve siyasi baskı ile görevden alındığı ileri sürüldü.

Selami AYDIN

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Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla Fikret Büyüksoy'un yerine Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak atanan Ahmet Faik Gülsever sürpriz bir kararla görevinden alındı.

Bakanlığın il müdürünü dün gece görevden aldığı, Gülsever'in aynı kuruluşta memur olarak görevine devam edeceği öğrenildi.

Gülsever'in yerine ise Uşak Çevre Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk atandı. Öztürk'ün hafta başında ilişiğini keserek Çarşamba günü görevine başlayacağı öğrenildi.

SİYASİ BASKI GÖREVDEN ETTİ

AKP'li Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'in oğlu olan Ahmet Fait Gülsever'in görevden alınmasından sonra Denizli bu konuyu konuşmaya başladı.

Müdürlüğün yaklaşık iki ay önce 18 firmaya atık su arıtma ve baca filtreleri nedeniyle ceza uyguladığı, bu cezaların 86 bin lira ile 160 bin lira arasında değiştiği kaydedildi.

Müdürlüğün ayrıca firmalara süre verdiği ve arıtma sistemleri ile emisyon değerlerini düzeltmelerini istediği öğrenildi. Bu denetimlerin iş dünyasını rahatsız ettiği il müdürünün görevden alınması için girişimlerin başlatıldığı ileri sürüldü.

Diğer yandan Gülsever'in kamu bürokrasisi dışına çıkmadığı öğrenildi. Bu nedenle ‘iş görmemekle' suçlanan il müdürünün sık sık şikayet edildiği bu nedenle siyasilerin hedefinde olduğu iddia edildi.

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