‘Geçinemiyoruz’ diyen sektör çalışanları: İş yerleri açılsın

Kafe ve Bar Çalışanları Dayanışması, Otel ve Turizm İşletmecileri Sendikası, Türkiye Esnaf Platformu, Türkiye Tekel Bayileri Platformu ve İstanbul Turizm ve Aşçılar Derneği, esnafın ve sektör çalışanlarının taleplerini dile getirmek için Kadıköy Rıhtım'da eylem yaptı. Eyleme; CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da destek verdi.

“MİLYONLARCA İNSAN İŞSİZ KALDI”

İş yerlerinin Covid-19 sürecinin başından itibaren toplamda 120 gündür kapalı olduğu belirtilen açıklamada, “Yüzbinlerce işletme kapandı, milyonlarca insan işsiz kaldı. Bu süre içerisinde insanların hayatlarını idame ettirmelerine dönük bir planlama yapılmadı, gerçekçi bir destek sağlanamadı. Bu süreçte ne yazık ki çalışanlar hayatını idame ettirmekte çok zorlandı. Sağlanan destekler çok yetersiz kaldı” denildi.

“ASGARİ ÜCRETİN YARISINDAN AZ BİR RAKAMLA GEÇİNMEK ZORUNDA KALDIK”

Açıklama şu sözlerle devam etti:

* Kısa Çalışma Ödeneği alanlar bin 500 TL, ücretsiz izne çıkarılanlar ise bin 170 TL ile geçinmek zorunda bırakıldı. Net asgari ücretin bile yarısından az olan bir rakamla geçinmemiz beklendi. Geçinemiyoruz, güvencemiz de yok. Bir miktar para veriliyor ama karşılığında sosyal güvencemiz elimizden alınıyor.

* Ya hayatımızı idame ettirecek bir destek sağlayın ya da iş yerlerini açın. İş yerlerinin açılmaması demek; hiçbir gelirimiz olmadan yaşamak zorunda kalmamız demek, sosyal güvencemizin olmaması demek, biz çalışanları açlığa mahkum etmek demek.

“İŞ YERLERİ KAPALI AMA KİRA ÖDEMEYE DEVAM EDİYORLAR”

Durumun esnaf açısından da içler acısı olduğunun belirtildiği açıklamada, “İş yerleri kapalı ama kira ödemeye devam ediyorlar. Hükümetin verdiği kira desteği 750 TL. İstanbul'da merkezi yerlerdeki kira bedelleri 10 bin TL'den başlıyor. Verilecek olan kira yardımı, kiraların yüzde 10'u bile değil” ifadeleri kullanıldı. Esnaf ve sektör çalışanları, “Tedbirler alınsın, iş yerleri açılsın, yasaklar kaldırılsın” çağrısı yaptı.

“GEREKLİ HİJYENİ MEKANLARDA SAĞLARIZ”

SÖZCÜ'ye açıklamada bulunan Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması Söczüsü Göksu Uyar, şöyle konuştu:

* Bizim talebimiz şu: AVM'ler açık, toplu taşıma var. Tedbirler alınsın, HES kodu gibi önlemler alınsın ve işletmeler açılsın. Neden bu sektör bu kadar kapanıyor. Biz mekanlarda gerekli hijyen kurallarını sağlarız . Bugüne kadar yerine getirilmeyen taleplerimizin gerçekleştirilmesini istiyoruz.

“15 ELEMANIM VARDI, ŞİMDİ GELİRLERİ YOK”

Tekel bayi işletmecisi Ali Ekber Uçur ise şu ifadelere yer verdi:

* Salgın sürecindeki olumsuzluklarda devletimizden teşvik ve destek bekledik fakat bunu görmedik. Uzun zamandır herhangi bir teşvik alamadık, mağduruz. Ciddi anlamda mağduruz. Salgından önce 15 elemanım vardı, bu süreçte şimdi hepsi mağdur oldu. Herhangi bir gelirleri de yok. Sektörler olarak birbirimizden etkileniyoruz. Hepimiz mağduruz. Bir an önce bir şekilde yardım sağlanmasını istiyoruz.

İlginizi Çekebilir Muhalefet AKP'ye örnek oldu