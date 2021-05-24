Genel kurulda ‘Sayın’ tepkisi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(HATSU) Genel Kurulu'nda AKP grubunun salgın nedeniyle su fiyatlarında değişikliğe gidilmesi ile ilgili hazırladığı önergede yer alan ifadeler, genel kurulu yöneten Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş'ın sert tepkisine neden oldu.

Savaş'ın bu tepkesine Millet İttifakı grubu alkışlarıyla destek verdi. Önergede Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için ‘Sayın' ifadesi kullanılırken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isimlerine dahi yer verilmeyip, ‘Sayın' yazılmaması büyük tepki topladı.

AKP’LİLERİN ÖNERGESİNE TEPKİ

AKP'li bazı belediye başkanlarının imzasını taşıyan önergede; salgın nedeniyle zor günler yaşayan esnafa merkezi hükümetin destek olduğu ileri sürülürken Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yer verildi ancak Millet İttifakı ortakları Kılıçdaroğlu ve Akşener'in isimleri bile yazılmadan sadece parti isimleri yer aldı.

“KİMİLERİ KÜÇÜLTÜLMEYE ÇALIŞILMIŞ KİMİLERİ YÜCELTİLMEYE ÇALIŞILMIŞ”

Kaleme alınan önergede bile ayrım yapıldığını söyleyen Lütfü Savaş, “Birbirimizin genel başkanına ve devletimizi yöneten insanlara ‘Sayın' demekten imtina ediyorsak bu Meclis'te düzgün hareket edip düzgün sonuç alamayız. Bu önergede kimileri küçültülmeye çalışılmış kimileri yüceltilmeye çalışılmıştır” dedi.

“BU DURUMU HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Savaş açıklamasının devamında, “Bu insanlar partilerinin genel başkanı ve iktidara gelmek için mücadele veriyor. Bu kelimelerde saygı ve saygısızlık gizlidir. Genel başkanlar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in bu durumu hak ettiğini düşünmüyorum. Biz düşman değiliz. Sadece Hatay halkı ve Türk milletine daha iyisini yapmak için mücadele eden rakipleriz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Başkan Büyükerşen duyurdu! Türkiye'de ilk olacak