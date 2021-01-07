Gökçeada açıkları ve Bingöl’de deprem oldu (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.58’de merkez üssü Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

36.83 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin Gökçeada’ya 41.33 kilometre uzaklıkta olduğu ölçüldü. Gökçeada’da kısmen hissedilen deprem, yıkıma yol açmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

KARLIOVA DA SALLANDI

AFAD verilerine göre Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 03:47’de bir deprem meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünü AFAD 3.8, Kandilli Rasathanesi ise 4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.