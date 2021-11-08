Gökçeada’da yangın

Çanakkale Gökçeada'da çıkan yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alınırken, Orman Genel Müdürlüğü, "Ormanlarımızda yangın tehlikesi devam ediyor. Mevsim ne olursa olsun; sigara izmaritinizi ormana atmayın, belirlenen alanların dışında ateş yakmayın ve ateşi söndürdüğünüzden emin olun, ormanda çöp bırakmayın" uyarısında bulundu.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 3 arazöz ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), mevsim ne olursa olsun yangın tehlikesinin devam ettiğine yönelik açıklamada bulundu.

OGM'nin açıklamasında, “Mevsim ne olursa olsun; sigara izmaritinizi ormana atmayın, belirlenen alanların dışında ateş yakmayın ve ateşi söndürdüğünüzden emin olun, ormanda çöp bırakmayın” denildi.

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