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‘Gölgesi yeter’ dediği babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Zonguldak’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K.'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı. E.K.'nın sosyal medya hesabında 'Baba candır, gölgesi yeter' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Güncellenme: 17:04, 11/03/2021
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‘Gölgesi yeter’ dediği babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Karadın Mahallesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel cinayetinde polis çapıcı bir detaya ulaştı

hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşma başlatan Zonguldak Emniyeti olayla ilgili şüpheli olan Yalçın Karadöngel’in oğlu emniyet tarafından gözaltına alındı.  E.K., Polise verdiği ifadede suçu itiraf ettiği öğrenildi. Çapraz sorguya alınan E.K., çelişkili ifadeler verince suçunu itiraf etti.
Hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel’i (43) oğlu E.K., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ‘Baba candır, gölgesi yeter’ paylaşımında bulundu. Öte yandan maden işçisinin oğlu E.K. ile birlikte ilçede eşya satışı yaptıkları işyerinin bulunduğu öğrenildi. Emniyette suçunu itiraf eden E.K., güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. E.K.’nın adliyedeki sorgusu sürüyor. (İHA)

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