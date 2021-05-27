Gürpınar’da mermer ocağı gerginliği

Van il merkezine 75 kilometre, Gürpınar ilçesine ise 53 kilometre uzaklıktaki Gürpınar ilçesine bağlı Yurtbaşı Köyü’nde ‘Mermer kavgası’ yaşanıyor.

Türkiye-İran sınırında yer alan Yurtbaşı Köyü’nde kayıtlara ‘mera’ olarak geçen alan özel şirketin talebiyle 2005 yılında hazine arazisine çevrildi. Daha sonra özel şirket tarafından devletten kiralanan alana mermer ocağı açılmak istemesine köylüler karşı çıktı.

İŞ MAKİNALARI AHIRLARI YIKTI

Şirketin talebi üzerine köye gelen jandarma, çok sayıda iş makinesi eşliğinde mermer ocağı açılmak istenen alan üzerindeki ahırları kaldırmak istedi. Köylülerin tüm itirazlarına rağmen jandarma eşliğinde alanda bulunan 3 ahırın yıkılmasına başlandı. Yıkıma direnen köylüleri jandarma havaya ateş açarak dağıttı.

16 YIL ÖNCE RUHSATI ALINMIŞ

Mermer ocağı ruhsatının 2005 yılında alındığı, ancak o dönem köylülerin itirazı üzerine açılamadığı öğrenildi. 16 yıl sonra köye geri dönen şirket bu sefer kolluk gücü kullandı. 70-80 hanenin bulunduğu ve 700'e yakın vatandaşın yaşadığı köyün tam içinde kurulmak istenen ocak için, ahırlarının yıkılmasına vatandaşlar karşı çıktı.

CHP İL BAŞKANI KURUKCU: DEVLET RUHSATI VERMİŞ KÖYLÜ NE YAPSIN?

CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, Yurtbaşı Köyü'nde mermer ocağı açmak isteyen özel şirkete karşı çıkan köylülerin, jandarma tarafından havaya ateş açılarak dağıtıldığını doğrulayarak şunları söyledi:

*Ben, Köy Muhtarı İrfan Yücel ile konuştum. Yurtbaşı köyümüzde yandaş bir firma daha önce mera olan sonradan hazine arazisine çevrilen bir alanda mermer ocağı açmak için 2005 yılında ruhsat almış. Ancak ocağın açılacağı alanda 3 vatandaşımıza ait ahır bulunuyor.

*Şirket, bu ahırların yerine ocak alanı dışında ahır yapmayı teklif etmiş. Vatandaşlar kabul etmemiş. Dünde şirket yetkilileri jandarma ile gidip ahırları yıkmış. Direnen köylüleri jandarma havaya ateş ederek dağıtmış. Olay dün olmuş bugün olmuş ne fark eder. Bu hükümet yandaşlarını kayırmaya devam ediyor. Şirket ruhsatını devletten almış, köylüler ne yapsın?’

KÖY MUHTARI : GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Ocak alanındaki ahırlarının yıkımına karşı çıkan köylülerden 4 kişiyi gözaltına alan jandarma, iş makineleri ile gerçekleştirilen yıkımın ardından köyden ayrıldı.

SÖZCÜ’ye konuşan Yurtbaşı Köyü Muhtarı İrfan Yücel gözaltına alınan köylülerin serbest bırakıldığını belirterek şöyle konuştu:

”Mermer Ocağı açılmak istenen alan köy merasıydı. Sonradan hazineye devredildi. Bu şirkette müracaatlarını yapmış, burada mermer ocağı açmak itiyor. Yıllardır devam eden bir konu. Daha önceden de geldiler. O alan üzerinde ahırları olanlar var anlaşma teklif ettiler. Anlaşma olmadı. Aradan zaman geçti şimdi de gelip o ahırları yıktılar. Köylülerimiz karşı çıktı. Asker havaya ateş etti. Ahırları yıktı gittiler. Birkaç kişiyi gözaltına aldılar. Karakolda ifadelerini alıp serbest bıraktılar. Şu anda köyümüzde her hangi bir olağanüstü durum yok”