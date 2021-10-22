Hafta sonu planı yaparken hava durumuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün ve yarın açık bir havanın etkili olması beklenirken, pazar günü yağış etkili olacak ve sıcaklıklar hızla düşecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre birkaç gündür yağışsız seyreden hava durumu pazar günü değişecek. Yurtta bugün ve yarın yağış beklenmezken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazar günü ise sıcaklıklar düşecek ve yağış yurdun kuzeybatısını etkilemeye başlayacak. Bugün İstanbul’da 20 dereceye yaklaşacak olan sıcaklıklar, pazar günü 16 dereceyi geçmeyecek.

SİS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bugün Kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.