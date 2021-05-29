Hakarete uğrayan doktor kayıtsız kalmadı: Mahkemeden emsal karar

İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Betül Aycan Uysal, sorumlu olduğu klinikte 15 Aralık 2020 tarihinde diş tedavisi yaptığı sırada, F.Ş. isimli hasta yakını içeri girmek istedi. Covid riski nedeniyle personel tarafından kliniğe alınmayan hasta yakını, içeride tedavi gören kardeşinin reşit olmadığı için yanında duracağını söyleyerek çıkmak istemedi.

“DENGESİZ, TERBİYESİZ, GERİ ZEKALI…”

Yaşanan tartışma üzerine araya giren klinik sorumlusu Dr. Betül Aycan Uysal da, uyarmak isteyince hasta yakını F.Ş.’nin akıl almaz hakaretiyle karşılaştı. Genç kadının kendisine, ‘Senin anlayışın mı kıt, dengesiz, terbiyesiz, gerizekalı’ şeklinde hakaretlerde bulunduğunu belirten diş hekimi, bekleyen diğer hasta ve doktorların da şahitliğinde tutanak tutarak savcılığa şikayette bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık, Betül Aycan Uysal’ın görevi yaptığı sırada hakarete uğradığını belireterek, kamu davası açtı. Davanın ilk duruşması 27 Mayıs günü İstanbul Adliyesi 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

MAHKEME HUZURUNDA ÖZÜR DİLEDİ

Duruşmaya sanık F.Ş., müşteki Betül Aycan Uysal ve olaya tanıklar katıldı. F.Ş., savunmasında, “Kardeşim yetişkin değildi, annem de yoğun bakımdaydı. Doktorla konuşmak isteyince bana bağırdı. Bana bağırınca ben de terbiyesizsin dedim. Kendisinden huzurunuzda özür diliyorum” dedi.

Dinlenen tanıklar da F.Ş.’nin ağzından çıkan söz konusu hakaretleri duyduklarını söyledi.

İLK CELSEDE KARAR

Araştırılacak başka bir hususun olmadığına kanaat getiren mahkeme, ilk celsede kararını açıkladı. Sanık F.Ş., ‘görevli memura hakaret’ suçundan 304 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, günlüğü 20 TL’den olmak üzere toplamda 6 bin 80 TL para cezasına vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

EMSAL OLSUN

Sağlık çalışanlarının, hasta yakınları tarafından bu tip haksız saldırı ve hakaretlerine sık sık maruz kaldığına dikkat çeken Uysal, verilen kararın emsal oluşturmasını beklediğini söyledi.

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