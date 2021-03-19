Hal esnafı isyan etti: Biz ‘gıda teröristi’ olduk… Herkes terörist olmaz arkadaş bir memlekette

İYİ Parti Milletvekili Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Antalya Milletvekilleri Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Söğüt Eski Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile beraber Antalya Hali'ni ziyaret etti.

Sabaha karşı Antalya Hali'nde çalışan esnafla buluşan İYİ Partili milletvekilleri halcilerin ve üreticilerin sıkıntılarını dinledi, sorunları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Hal ziyaretinin ardından Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasanali Yılmaz'ı ve derneği ziyaret eden İYİ Parti heyeti, basından gelen soruları cevapladı.

“BÖYLE OLUNCA ÜRETİM DE OLMUYOR, HERKES OLUMSUZ ETKİLENİYOR”

İYİ Parti heyetinin hal esnafı ziyaretinin ardından Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği’nde açıklama yapan İYİ Parti milletvekili Cesur, halcilerin ve üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin şöyle konuştu;

* Cennet Antalya'mız turizm cenneti olmasının yanında ciddi bir tarımsal faaliyete de sahip. Antalya, Türkiye'yi doyuran memleket. Bu şehirde tarım ve hayvancılık yapılamazsa Türkiye aç kalır.

* Bugün sabah karanlıkta geldik. Antalya Hali'nde gerek üreticiyi gerek komisyoncu arkadaşları gerek halde çalışan diğer arkadaşları dinledik ve gördük ki herkes dertli.

* Eğer herkesin dertli olduğu bir memleket varsa, bu dertlere çözüm bulmak gerekir. Çiftçiyi, üreticiyi desteklemek gerekiyor ki sadece Türkiye'yi doyurmayalım ve ürünlerimizi yurt dışına da satabilelim.

* Ancak bugün maalesef en büyük zenginliğimiz olan gıdayı bile dışarıdan alan bir memleket haline geldik. Yasa gereği çiftçimize her sene milli gelirden yüzde 1'in destek olarak verilmesi gerekirken, son 16 yılda ödenen desteklerin oranı yüzde 0,60'ın üzerine çıkmadı.

* Girdi maliyetlerinin artmasından en çok çiftçilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız etkilendi. Böyle olunca üretim de olmuyor, komisyoncular da dahil herkes olumsuz etkileniyor.

“O TERÖRİST BU TERÖRİST”

İYİ Partililerin ziyareti sırasında sorunlarını dile getiren bir hal esnafı, “Biz gıda teröristi olduk. Orada çıkıp da ‘o terörist bu terörist'. Herkes terörist olmaz arkadaş bir memlekette ya. Biz üretmek istiyoruz. Devlet bizim bacağımıza sıkıyor. ‘Yürüme, ayağa kalkma’ diyor bize” şeklinde konuştu.