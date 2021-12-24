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Hava durumu değişecek: Sıcaklıklar artıyor, güneşli hafta sonu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurtta kendini gösteren soğuk hava dalgası bugünle beraber etkisini kaybediyor ve hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. Hafta sonu Ege Bölgesi'nde görülecek yerel yağışlar haricinde yağış beklenmiyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:48 - 24 Aralık 2021 Güncellenme:
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Hava durumu değişecek: Sıcaklıklar artıyor, güneşli hafta sonu geliyor

Türkiye yaklaşık bir hafta soğuk ve karlı havanın etkisi altında günler yaşadı, birçok şehir senenin ilk kar yağışını almış oldu. Tahminlere göre kar yağışı bugünle birlikte yurdu terk ederken hava sıcaklıkları hissedilir derecede yükselişe geçecek. İstanbul’da dün 3 dereceye kadar düşen sıcaklıkların pazar günü 14 dereceyi aşması bekleniyor.

BUZLANMA TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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