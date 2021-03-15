Havai fişek fabrikasında ölenlerin yakınları adalet istiyor

Sakarya Hendek'te 3 Temmuz 2020’de yedi işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davada bir çok STK ve dernekler ile CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’ta hazır bulundu.

FAZLA ÜRETİM İÇİN İNSANLARIN CANINI HİÇE SAYDILAR

Patlamayla ilgili davada aralarında fabrika sahibi, fabrika sorumlu müdürü, iş güvenliği uzmanı ve ustabaşıların olduğu fabrika sorumluları hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Mağdur ailelere destek için Sakarya Adliyesine gelen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, duruşma öncesi yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:

– Bu fabrika daha önce 6 kez patladı. Ancak farklı isimler altında üretime yine devam etmişti. Üretim zorlamasıyla özellikle pandemi koşullarında daha fazla üretim yapılsın diye oradaki insanların canlarının hiçe sayıldığını gözlemlemiştik.

– Bugünde buradayız, ailelerimizle birlikteyiz. DİSK olarak, Soma’dan Hendek'e kadar iş cinayetlerine karşı adalet arayışımız devam edecek. Ülkemizde emekçilerin, işçi sınıfının insanca yaşayabildiği ve iş cinayetlerini durdurabildiğimiz, eşitliğin, adaletin olduğu bir hayatın kurulması için mücadelemiz devam edecek.