‘Her evde 2-3 telefon var’ diyerek ekonomiyi öven AKP’li vekile tepki: Aklımızla dalga geçiyorlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" diyerek ekonomiyi övmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sert tepki gösterdi. Ağbaba, "Aklımızla dalga geçiyorlar. Allah Vedat Demiröz'e biraz vicdan versin" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türk Lirası'nın değer kaybettiği bugünlerde partisinin Manisa'daki il danışma kurulu toplantısına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini ifade ederek, “Ekonomimiz çok mu kötü beyler? Türkiye’de son 20 senede her eve bakın ya bir otomobil ya da 2 otomobilimiz var. Her evde 2-3 telefon var” ifadelerini kullandı.

AKP'li Demiröz'ün bu ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sert tepki gösterdi. Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve il teşkilatıyla birlikte Ünye ilçesinde İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan ve partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takan Veli Ağbaba, burada yaptığı konuşmasında AKP'li Demiröz'e yanıt verdi.

“AKLIMIZLA DALGA GEÇİYORLAR”

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Dün AKP Genel Başkan Yardımcısı ‘Dolar kuru yüksek olabilir ama artık cep telefonlarımız, arabalarımız var' diyor. Haklı. Bunlar iktidara gelmeden önce Ordu'dan İstanbul'a yürüyerek gidiyorduk, katır sırtında gidiyorduk. Bu arabaları, gemiyi bunlar icat etti. Daha önce yangınlar tulumba ile söndürülüyordu değil mi? İtfaiyeyi bunlar buldu.

* Cep telefonunu bunlar buldu. Aklımızla dalga geçiyorlar. 20 yılda, su vermeden ekmek vermeden, doğan çocuk 20 yaşına geldi. Bunlar yakında derse ki ‘Eskiden Kadıköy'den Beşiktaş'a sandalla geçiyorduk, şimdi gemiyle geçiyoruz, deniz otobüsleri var’ şaşmayın. Allah Vedat Demiröz’e biraz vicdan versin.

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