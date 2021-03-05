Hesapların yurt dışına verilmesine AKP onayı

CHP, yurtdışındaki 7 milyon gurbetçiyi ilgilendiren Otomatik Bilgi Paylaşımı'na ilişkin Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

SÖZCÜ’nün gündeme taşıdığı sorunları yakından takip eden TBMM Yurtdışı Türkler Komisyonu üyesi CHP'li Utku Çakırözer, “Avrupalı Türkler kara paracı değildir, vergi kaçakçısı değildir. En ağır şartlarda çalışan, üç beş kuruş birikimlerini de on yıllardır Türkiye'de değerlendiren kardeşlerimizdir. 7 milyon yurttaşımızın yanında olalım. Meclis'te Araştırma Komisyonu kuralım, mağduriyet yaşamalarını birlikte engelleyelim” dedi. Çakırözer'in önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

KUYRUK GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK AYIP

TBMM'de konsolosluklardaki pasaport kuyruklarını da gündeme getiren Çakırözer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çağrıda bulunarak, “Bu görüntüler ayıptır, vicdansızlıktır. Bu kuyrukları bitirin” dedi.

Frankfurt ve Berlin Başkonsoloslukları önündeki kuyrukları, soğukta bekleşen insanları gösteren Çakırözer, “10 yıllık pasaportların bitmesi nedeniyle bunların oluştuğunu söylüyorsunuz. Aynı sorun, noter işlemlerinde de var. İnsanlar perişan, zarara uğruyorlar. Bu işe bir çözüm bulun. 10 yıldır aklınız neredeydi?” diye Dışişleri'ne soru yöneltti.

AKP: KARA LİSTEYE GİRERİZ

AKP adına konuşanlar ise, yurt dışına hesap bilgilerinin verilmemesi halinde, Türkiye'nin kara listeye alınacağını savundu. CHP'li Çakırözer ise bu konuda, uluslar arası anlaşmada, “İki ülkenin karşılıklı oturup anlaşabileceğine ilişkin hüküm bulunduğunu” belirterek, Türkler'in yoğun olduğu ülkelerle oturulup görüşülmesini, gurbetçiyle kara paracının ayrılmasını istedi.

Çakırözer ayrıca, AB içinde hazırlanan Aşı Pasaportu çalışmalarına Türkiye'nin de bir an önce katılması gerektiğini, aksi halde Türkiye turizminin bu yaz büyük zarar göreceğini anlattı. Banka bilgilerinin ve gurbetçilerin hesaplarının yurt dışına bildirilmemesi için komisyon kurulması talebi ise AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Böylece, durdurulan hesap bilgisi paylaşımının yeniden başlatılabilme ihtimali belirmiş oldu.