İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte fırtına nedeniyle 327 çatının uçtuğunu ve 1517 ağacın devrildiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kentteki fırtına kaynaklı olaylara ilişkin açıklama yaptı.
“3352 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ”
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şunları belirtti:
* İstanbul'da fırtına nedeniyle gerçekleşen 3352 fırtına kaynaklı ihbara İBB ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.
* 327 çatı uçması, 1517 ağaç devrilmesi, 1171 tehlike arz eden parça, 274 trafik ışığı ve yön tabelası, 63 araç hasarı vakası gerçekleşmiştir.