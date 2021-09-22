İBB Meclisi’nden tepki çeken karar: Cumhur İttifakı’nın oyları ile kabul edildi

AKP’li Şile Belediyesi, ilçedeki toplam 5 bin 200 metrekarelik iki ayrı park alanının imar durumunun, atık merkezi yapmak üzere değiştirilmesini teklif etti. İBB, parkları yapılaşmaya açan değişikliğe karşı çıktı ancak teklif, İBB Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın oyları ile kabul edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Şile Belediyesi, Balibey ve Ahmetli mahallerinde bulunan hiçbir mülkiyete konu olmayan mevcut planlarda park olarak ayrılmış iki alan için imar planı değişikliği teklifi hazırlayarak onay için İBB Meclisi'ne gönderdi.

Balibey Mahallesi'ndeki 2 bin 600 metrekarelik park alanına Ambalaj Ayrıştırma Tesisi, Ahmetli Mahallesi'ndeki 2 bin 600 metrekarelik tescil dışı park alanına da Atık Getirme Merkezi ve İleri Dönüşüm Atölyesi yapılacağı belirtildi.

Şile'nin günübirlik turizm faaliyetleri ile ilçenin yaz döneminde nüfusunun 500 bine dayandığı, artan nüfusla ilçede çevre kirliliğinde artış yaşandığı kaydedildi. Bu gerekçeyle “park” fonksiyonunun “belediye hizmet alanı” olarak değiştirildiği iki plan teklifi de İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumlarında oya sunuldu.

“YAPI YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUR”

Değişiklikler ile ilgili görüşü sorulan İBB birimleri her iki plan teklifine de aynı gerekçelerle karşı çıkarak uygun bulmadı.

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, iptal edilen parka karşılık eşdeğer başka bir alan ayrılmadığını, belediye hizmet alanına alınmasının da bölgeye yapılaşma yoğunluğu ve yeni ulaşım talebi getireceğini vurguladı. Değişiklik, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadı.

İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, İstanbul genelinde yeşil alan miktarının korunması gerektiğine dikkat çekerek yeşil alan miktarını azaltıcı bu değişikliği uygun bulmadı.

“PARK DONATISI AZALTILIYOR”

Genel değerlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü de teklifin park donatısını azalttığını, yapılaşmaya konu olmayan park alanının yapılaşmaya konu edilmesinin emsal teşkil edeceğini bildirdi.

İBB birimlerinin uygun bulmadığı plan değişikliği İBB Meclisi'nde AKP-MHP grubunun oyları, CHP-İYİ Parti'nin muhalefeti ile geçti.