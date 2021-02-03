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İBB zabıta alımı sonuçları açıklanıyor: İBB zabıta sınavı ne zaman yapılacak?

İBB zabıta sonuçları bugü belli oluyor. İBB tarafından geçtiğimiz ay alınan başvurular ardından Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi listesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında ilan edilecek.

Güncellenme: 13:45, 03/02/2021
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İBB zabıta alımı sonuçları açıklanıyor: İBB zabıta sınavı ne zaman yapılacak?

Zabıta memuru kadroları için yapılacak sınava katılmak isteyen adaylar başvuruları 4 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında gerçekleştirdi. İBB tarafından daha önce yapılan duyuruya göre sonuçlar bugün açıklanacak.

İBB ZABITA ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 3/2/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

ZABITA ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Zabıta memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.