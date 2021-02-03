İBB zabıta alımı sonuçları açıklanıyor: İBB zabıta sınavı ne zaman yapılacak?

Zabıta memuru kadroları için yapılacak sınava katılmak isteyen adaylar başvuruları 4 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında gerçekleştirdi. İBB tarafından daha önce yapılan duyuruya göre sonuçlar bugün açıklanacak.

İBB ZABITA ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 3/2/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

ZABITA ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Zabıta memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.