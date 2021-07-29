İBB’den Kanal İstanbul Araştırması: Yüzde 62.7 ‘israf’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı İstanbul Barometresi Haziran 2021 Raporu, 26 Haziran-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında 670 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Katılımcılara, İstanbul'un gündeminde yer alan sorunlar ve duygu durumlarına ilişkin sorular yöneltildi.

KANAL İSTANBUL'DAN ÖNCELİKLİ SORUNLAR VAR

Katılımcıların, yüzde 39,2'si Marmara Denizi kıyılarında görülen deniz salyasının, yüzde 30,8'i Kanal İstanbul tartışmalarının İstanbul'un gündemi olduğunu belirtti. Kanal İstanbul'a ilişkin olarak yüzde 71,1 İstanbulluların karar vermesi gerektiğini, yüzde 62,7 maddi israf olduğunu, yüzde 76,6 daha öncelikli sorunların bulunduğunu ve yüzde 65 doğayı tahrip edeceğini düşündüğünü söyledi.

SOSYAL YARDIM VE DEPREMLE MÜCADELEYE AYRILMALI

Katılımcılar, Kanal İstanbul'a harcanacak paranın daha öncelikli sorunlara ayrılması gerektiğini kaydetti. Yüzde 24,9 sosyal yardımlara, yüzde 22,8 depremle mücadeleye aktarılmasını belirtirken bunları, kentsel dönüşüm ve istihdam alanlarının artırılması takip etti.

12'DEN SONRA MÜZİK YAYINI YAPILMAMASINA DESTEK YOK

Katılımcıların, yüzde 54'ü normalleşmeyle birlikte gece saat 12'den sonra müzik yayını yapılmaması kararını desteklemediğini, yüzde 37,2'si desteklediğini, yüzde 8,8'i ise fikrinin olmadığını belirtti. 18-34 yaş arası grupta desteklemeyenlerin oranı yüzde 57 iken, 60 yaş ve üstünde yüzde 61,6 oldu.

İSTANBUL'UN İLK ÜÇ SORUNU DEĞİŞMEDİ

İstanbul'un ilk üç sorunu geçmiş aylarda da olduğu gibi yine deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu. Yüzde 46,4 olası İstanbul depremi, yüzde 37 ekonomik sorunlar ve yüzde 36,9 ulaşım olarak belirtirken, bunları göçmen ve mülteciler sorunu takip etti.

YÜZDE 41,5 AŞI OLMAK İSTEMİYOR

Henüz aşı olmayan katılımcıların yüzde 41,5'i; 18-44 yaş katılımcıların yüzde 39,4'ü, 45-59 yaş katılımcıların ise yüzde 54,1'i COVID-19 aşısı olmak istemediğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul planları itirazlar üzerine değişti: Tayakadın ve Yeniköy tekrar planlandı