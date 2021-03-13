İBB’ye AKP ve MHP’den engel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında 7/24 ve çok dilli olarak hizmet verecek “Kadın Destek Hattı”nda görevlendirilecek çalışanların “Acil Yardım Hattı” uzmanlığından faydalanılması amacıyla işbirliği için protokol hazırlandı.

Protokol ile ilgili hazırlanan teklif bir yıl sonra karar alınmak üzere 12 Mart tarihli oturumda İBB Meclisi'ne gelebildi.

Dosya komisyonlarda beklerken “Kadın Destek Hattı” geçtiğimiz yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hizmete açıldı. İlgili komisyonların ortak raporunda da hattı açmak için meclis kararına ihtiyaç bulunmadığı belirtildi.

Teklifin, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol yapılmasına ilişkin kısmı ise tarafların yükümlülüklerinin somut ve net olarak belirtilmediği, belediye tarafından ödeneceği belirtilen eğitim hizmeti masraflarının miktarı ve kapsamının belirsiz olduğu savunularak müdürlüğüne iade edildi.

B.Ü. İLE PROTOKOL DE İADE EDİLDİ

İBB ile Boğaziçi Üniversitesi (B.Ü) arasında imzalanmak istenen “Sosyal Politikalar ve Erken Çocukluk Hizmetleri Kapsamında İşbirliği” protokolü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yapılacak işbirliği protokolü de gündeme geldi.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu ilgili komisyonlar, farklı içeriklerdeki iki ayrı protokol teklifinin ayrı ayrı sunulması gerektiğini kaydetti.

Özellikle mali konulardaki hükümler olmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerinin açık ve net olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilerek eksiklikler giderildiğinde değerlendirilmek üzere dosya müdürlüğüne iade edildi.

“AK PARTİ KADIN HAKLARI KONUSUNDA SAMİMİ DEĞİL”

Protokole ilişkin gündem maddelerinin oylanması sırasında tartışma çıktı. CHP'li İBB Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, “Sadece 8 Mart’ta kürsüye çıkıp kadın hakları ile ilgili konuşmak yetmiyor. Biz istedik ki bu hattı hep beraber tüm partilerin oy birliği ile meclisimizden geçirelim. AK Parti, kadın hakları konusunda samimi değil. Protokole ilişkin eksiklikler Hukuk Komisyonu'nda giderilebilirdi ama komisyonda ipe un sermekten başka bir şey yapmıyoruz. 44 yıllık bir kurum Türkiye kadın Dernekleri Federasyonu'nun deneyimlerinden faydalanmak istedik. Fakat bu konuda engellendik” dedi.

“KENDİ ATADIKLARI REKTÖRÜN ÜNİVERSİTESİNE BİLE GÜVENMİYORLAR”

Çelik, B.Ü. ve AÇEV protokollerinin onaylanmamasına da tepki gösterdi. Çelik “Yuvamız İstanbul kreşleri için eğitmenleri eğitmek üzere Boğaziçi Üniversitesi’nin konusunda uzman hocalarından yararlanmak istiyoruz. Çok güvendiğiniz bir rektör tarafından yönetiliyor ama yine de engellendik. Kendi atadıkları rektörün yönettiği üniversiteye bile güvenmiyorlar” diye konuştu.

“YANDAŞ VAKIFLARA PARA AKTARILACAK”

Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammet Kaynar, CHP'nin kadın konusunu istismar için kullandığını savunarak “Dertleri kadın olsaydı parti içindeki tacizlere, tecavüzlere ses çıkarırlardı. Asıl amaç yandaş vakıflara para aktarmaktı, onu engelledik” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Kaynar'a tepki göstererek Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun dernek ya da vakıf olmadığını hiçbir siyasi kimliğinin de bulunmadığını belirtti.

Balyalı “İsterseniz yandaş vakıfları aynı bir gündem maddesi olarak tekrar açıklarız. Biz, kadın cinayetleri ve kadına şiddete karşı bir farkındalık oluşturalım mecliste oybirliği ile geçirelim dedik, bir dolu laf yedik. İstismarla suçlandık” dedi.