İbrahim Zarap’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Samsun’da İbrahim Zarap adındaki cani, sokak ortasında yere düşürdüğü eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi. Çocuğun “Anne” diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın görüntüleri dehşete düşürdü. Adliyeye sevk edilen Zarap, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

“BEN OLDUĞUNA İNANAMADIM”

İbrahim Zarapın (27), savcılık sorgusunda, olay gecesi alkol aldığı gerekçesiyle aklının yerinde olmadığını söylediği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan saldırı anlarına ait kamera görüntüleri kendisine izlettirilen Zarap, ifadesinde kendisini tanıyamadığını ve çok pişman olduğunu söylediği belirtildi.

“Görüntüleri izledim, kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım” diyen Zarap ifadesinde olayı şöyle anlattı:

* Çocuğumla bir süre vakit geçirdikten sonra kendim de ayrıca alkol aldım. Alkol aldığım sırada çocuğum yanımda değildi. Saat 21.00da çocuğu teslim etmek üzere anlaştık.

* Eşim beni görünce çocuğu bir daha sana göstermeyeceğim dedi. Daha öncesinde böyle tehdit ediyordu. Bilincimi kaybettim. Ne oldu hatırlamıyorum. Eşim en son yerdeydi. Çocuğumu alıp gidiyordum. İnsanlar bana saldırdı. Çok pişmanım.

* Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım. Özelikle çocuğumun önünde yapmazdım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım.

“BANA VURANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM”

İbrahim Zarap'ın polise verdiği ifadesinde ise, “Kızımı teslim ederken bana, ‘Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım” dedi.

DIŞARI ÇIKMASINI İSTEMİYORUM

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından ilk kez konuştu. E.M., “Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” dedi. (DHA)



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