Akşener’le tartışan kadın bakın kim çıktı…

İşkencedere Vadisi’nde taş ocağına karşı mücadele veren köylüleri ziyaret ettikten sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapmak isteyen Meral Akşener’in yanına giden Havva Sevgen, “Teröristlerle iş birliği yapıyorsunuz. Burada ne işiniz var” diye sormuştu.

Akşener’de “Nasıl bir iftira? Sizi Allah’a havale ediyorum. Ayıp, ayıp be. Megri megri’yi ben mi söyledim? Osman Öcalan’ın mektubunu ben mi okuttum? Haydi oradan” diyerek cevap vermişti.

Havva Sevgen isimli kadının kim olduğunu ise İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından açıkladı.

CENGİZ İNŞAATIN TAŞERONUNUN KARDEŞİ İDDİASI

Sosyal medya hesabından Havva Sevgen hakkında yorumlar yaparak fotoğraf ve video paylaşan Türkkan, “Bu hanımı o gün İkizdere'de gördüğünüz kıyafetle tanımamış olabilirsiniz. Bakın Havva Sevgen ablanız o.” diye yazdı.

Olay günü başı kapalı olan Sevgen’in normal hayatında başının açık olduğu dikkat çekti. Türkkan, daha sonra Havva Sevgen’in olaydan sonra bir adam ile konuşurken videosunu yayınlayarak, “Çocuklar Havva ablanızın parasını niye eksik verdiniz” dedi.

Milletvekili Türkkan son olarak ise, “Operasyon maşası Havva Sevgen, İkizdere'yi yağma eden Cengiz İnşaat'ın taşeronu olan İhsan Çilo'nun da kardeşi çıktı diyorlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar?” iddiasında bulundu.

Öte yandan Havva Sevgen, olayın ardından verdiği röportajda, normal emekli bir vatandaş olduğunu söyleyerek, “Ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu” diye konuşmuştu.