İmamın ‘Lut kavmi’ vaazı tepki çekti, camide sinirler gerildi

Zonguldak İnağzı Mahallesinde bir camide geçen cuma günü yaşanan olayda, iddialara göre imam S.E., namazdan önce yaptığı vaaz sırasında eylem yapan Boğaziçili öğrencilerin eşcinsel ve terörist olduklarını söyledi.

Bunun üzerine cemaattin içinde bulunan bazı vatandaşlar imam S.E.’ye tepki göstererek camiyi terk etti. Camiye giden vatandaşlar imamın zaman zaman bu tip konuşmalar yaptığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hutbenin dışına çıktığını belirterek S.E.’yi uyardıklarını ileri sürdü.

“LUT KAVMİNİ ANLATTIM”

Cami hocası S.E., iddialar üzerine yaptığı açıklamada, vaaz sırasında üniversite ve öğrencilerin konusunun geçmediğini belirterek, şunları söyledi:

– Vaaz sırasında ne üniversiteden ne de öğrencilerden bahsettim. Ben Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudum. Lut kavminin helak olmasından bahsettim. Siyaset yapmadım. Cemaatin içerisinden 2-3 kişi olayı siyasete çekip tepki gösterdi. O sırada cemaat içerisinde kargaşa oldu. Bir kişi de camiyi terk etti. Cemaatte o kişilere tepki gösterdi. Bu davranışlar beni çok üzdü. Ama hiçbir zaman üniversiteli gençlerimize terörist veya eşcinsel demedim. Biz imamlar camiye hiçbir şekilde siyaset sokamayız. Biz her cinsten, her renkten insana hitap ediyoruz. Konunun buralara çekilmesi beni üzdü.