İmamoğlu, eylem yapan öğrencilere verdiği sözünü tuttu

Dün gece Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda eylem yapan öğrenciler yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferlerinin artırılmasını, yemekhane fiyatlarının düşürülmesini ve internet kotasının kaldırılmasını talep etmişti. Öğrencilere çözüm sözü veren İBB Başkanı İmamoğlu, bugün yaptığı duyuruda, “Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar” dedi.

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İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler yurt imkanlarının yetersizliği dolayısıyla dün gece eylem düzenledi.

Öğrenciler, son bir hafta içinde 3 ayrı olayda üniversitelilerin bıçaklı saldırıya uğradığını öne sürerek, “Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz” talebini iletti.

Yemek fiyatlarının pahalılığı ve internet sorunundan da yakınan öğrenciler, “Yemekhane fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz. İnternette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini istiyoruz” taleplerini sıraladı.

İMAMOĞLU ÇÖZÜM SÖZÜ VERDİ

Öğrencilerin düzenlediği eyleme sosyal medya hesabından destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz” sözü verdi.

“ÜCRETSİZ İNTERNET SAĞLADIK, SEFERLER ARTIRILDI, AYDINLATMA ÇALIŞMASI YAPILACAK”

İmamoğlu, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. “Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim” hatırlatması yapan İmamoğlu, “Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar” duyurusunda bulundu.

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