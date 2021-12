İmamoğlu halka seslendi: Sizlerin de sorumluluk almanız şart

Kırıkkale'de kar yağışı altında vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ülkemizin daha güzel günlere erişmesi için her birimizin sorumlulukla süreci takip etmesi, en doğru kararı vermek için de sürecin içinde olması şarttır. Lütfen geri durmayın. Lütfen her anı, her günü takip edin. Sadece siyasetle, sadece siyasi kurumlarla bu iş olmaz. Ülkemizin geleceğini çok güzel günlere kavuşturabilmemiz için sizlerin de hem sorumluluk alması, hem de mücadelemizin bir parçası olması şarttır" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'deki belediye başkanları çalıştayının ardından Kırıkkale'ye geldi.

İmamoğlu, karla karışık yağmurun etkili olduğu Kırıkkale sokaklarında vatandaşın ilgisiyle karşılaştı.

“LÜTFEN GERİ DURMAYIN”

Kalabalığa “Birlikte başaracağız” diye seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kırıkkale'nin ve bütün coğrafyamızın, bu güzel ülkemizin daha güzel günlere erişmesi için her birimizin sorumlulukla süreci takip etmesi, en doğru kararı vermek için de sürecin içinde olması şarttır. Lütfen geri durmayın. Lütfen her anı, her günü takip edin. Sadece siyasetle, sadece siyasi kurumlarla bu iş olmaz.

Ben, son zaman diliminde en çok çocuklarımızdan hem etkileniyorum, hem öğreniyorum. Yediden yetmiş yediye ülkemizin geleceğini çok güzel günlere kavuşturabilmemiz için sizlerin de hem sorumluluk alması, hem de mücadelemizin bir parçası olması şarttır. Bu birliktelik, bu beraberlikle hep birlikte kazanacağımızdan eminim.”

“AYNEN İSTANBUL’DA SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ…”

“Aynen İstanbul'da söylediğimiz gibi” diyen İmamoğlu, kalabalığa birkaç kez “Her şey…” diye seslendi. Vatandaşlar ise, “…çok güzel olacak” diye tamamladı.

