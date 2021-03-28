İmamoğlu, ‘sana börek, kete yaparım ama oy vermem’ diyen Mahruze Keleş’i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Ocak 2019’da yerel seçim kampanya döneminde Sultanbeyli’deki semt pazarında sohbet ettiği, “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” sözüyle hafızalara kazınan Mahruze Keleş’i bir kez daha ziyaret etti.

“BENİ ONURLANDIRDI”

Mahruze Keleş, ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Keleş, “Ekrem İmamoğlu evladım 2. kez ziyaret edip beni onurlandırdı kendisine teşekkür ediyorum” notunu düştü.

İMAMOĞLU’NDAN FOTOĞRAF HEDİYESİ

İmamoğlu’nun Mahruze Keleş’e Sultanbeyli’deki semt pazarında sohbetleri esnasında çekilmiş fotoğraf hediye ettiği öğrenildi. Keleş, o fotoğrafı da “Ekrem İmamoğlu başkanımızın hediyesi” diyerek paylaştı.

“ZİYARET SÖZÜ VERDİ, 3 SENE OLDU…”

İmamoğlu ile semt pazarındaki diyaloğu medyada yankı bulmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş’i telefonla aramıştı.

İmamoğlu ile Mahruze Keleş’in ikinci buluşmasında o telefona da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ziyaret sözü verdiğini belirten Mahruze Keleş, “Keşke gelseydi. Söz verdi gelecek. ‘İstanbul’a ayak basar basmaz ordayım’ dedi. 3 sene oldu hala gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da en kısa zamanda bekliyorum” diye konuştu.

“BİZİM PARTİYLE İŞİMİZ YOK”

İmamoğlu’na “Sen lafından hemen geldin. Allah razı olsun” diyen Keleş, “Onu da seviyorum. O da kardeşim sen de kardeşimsin. Bizim partiyle işimiz yok” ifadelerini kullandı.

“BEN DAHA HIZLI GELİRİM DEMİŞTİM”

İmamoğlu ise Mahruze Keleş’e, “O gün ne dedim hatırlıyor musun anacığım? Dedim ki, o da gelir de ben daha hızlı gelirim demiştim. Aynen öyle oldu” diye yanıt verdi.

DAHA ÖNCE DE ZİYARET ETMİŞTİ

İmamoğlu, yerel seçimden sonra 7 Ağustos 2019 tarihinde Mahruze Keleş’in Sultanbeyli’deki evini ziyaret etmişti.

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