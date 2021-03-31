İmamoğlu, yolsuzluk dosyalarını canlı yayında açtı: 13 milyar liralık kamu zararı tespit ettik

KRT’de Şimdiki Zaman programının konuğu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki dönem yolsuzluklarının soruşturulduğu 50 dosyadan çarpıcı örnekler verdi.

Uyuşturucu kullandığı için gözaltına alınan AKP çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun sorulması üzerine İmamoğlu, “Ben başka bir örnek vermek istiyorum” diyerek yanıt verdi ve yolsuzluk dosyasını çıkardı.

“ÜZERİNE PUDRA ŞEKERİ BİLE DÖKMENE GEREK YOK”

İBB’de 50 tane soruşturma dosyası olduğunu, 50 dosyaya da ‘Sen bunu yapamazsın, biz yapacağız’ diye el koyan İçişleri Bakanlığı müfettişleri olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Benim teftiş kurulum var, geçmiş döneme dair bir soruşturma yapıyorum, gazete haberi üzerinden bunu ihbar kabul edip ‘Bunu ben araştırırım’ diyorsun. O gariban gencin konusu beni ilgilendirmiyor ama o genci bu hale getiren sebeplerden birkaç örnek vereyim” dedi.

İmamoğlu, en çarpıcı örneklerden birinin Başakşehir’deki bir dosya olduğunu belirterek, “Başakşehir’deki dosya çok tatlı bir dosya. Üzerine pudra şekeri bile dökmene gerek yok” ifadelerini kullandı.

“49 MİLYONA ALIP 4 GÜN SONRA 130 MİLYONA KİPTAŞ’A SATILDI”

İmamoğlu, o usulsüzlüğü şöyle anlattı:

“7 Ocak 2016 günü Başakşehir’de 78 bin metrekarelik bir arsa alıyor bir özel şirket. 49 milyon liraya. Sadece bu alımı yaptıktan 4 gün sonra 11 Ocak’ta 49 milyon liraya satın aldığı arsayı 130 milyon liraya Kiptaş’a satıyor. 4 günde 81 milyon lira. Bugünkü rakam ile 216 milyon lira. 27 milyon dolar…AK Parti ile bağı olan o şirketin cebine gidiyor. Soruşturma dosyalarımızdan biri bu. Bu soruşturmayı ben açtım, İçişleri Bakanı da geldi bu dosyalarımıza el koydu.”

“13 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT ETTİK”

“Toplam 50 dosyadaki iddiamızın bedeli 13 milyar Türk lirası” diyen İmamoğlu, “Ortaya koyduğumuz kaybın bedeli bu. 13 milyar liralık kamu zararı tespit ettik” şeklinde ifade etti.

İmamoğlu, Başakşehir’deki maketi olan, ruhsatı alınmış konut arazisinde yeni İBB yönetiminin göreve gelmesiyle buranın yeşil alan ilan edildiğini söyledi.

Kürşat Ayvatoğlu için İmamoğlu, “İşte o çocuklar o hale bu yüzden geldi” dedi.

25 MİLYONA SATIN ALIP 430 MİLYONA İBB’YE SATMIŞLAR

Soruşturma dosyalarından örnekler vermeye devam eden İmamoğlu, bunlardan birinin de Fatih’te Vatan Caddesi’ndeki bir lunapark olduğunu söyledi. İmamoğlu, şöyle anlattı:

“Burası da yine bir özel şirket tarafından 25 milyona alınıyor. 25 milyona alınırken burası yeşil alan. Daha sonra bu arsayla birileri ilgileniyor. Bu arsaya İBB tarafından imar izni veriliyor. Sıkı bir imar hakkı veriliyor. 25 milyon liraya satın aldığı ve imarını değiştirdiği bu araziyi bu şahıs, imarlı haliyle 430 milyon liraya İBB’ye nsatıyor. Yıl 2017. Tam 17 kat. İşte bunları araştırıyoruz.

“BUNUN GİBİ 50 TANE DOSYA VAR”

İBB, 430 milyon lira aldığı bu araziyi tekrar imar değişikliği yapıp, burayı yeşil alana çeviriyor. Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Şirketi’ne buraya değerlendirme yaptık. Bu arsanın değeri 10 milyon dolardır diyor bize. O araziyi 2017’de belediye 116 milyon dolara satın aldı. Türkiye’nin en önemli gayrimenkul şirketi buraya 10 milyon dolar diyor. Bunun gibi 50 tane dosyadan bahsediyorum size. ”