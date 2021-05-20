İmamoğlu’dan ‘eşitlik’ mesajı

Silivrispor, Bandırmaspor ve Samsunspor gibi takımlarda forma giyen, 22 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Müjdat Gürsu'nun adının verildiği Silivri'deki stat, 2009 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında kullanılmaz hale gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçeye 20 Aralık 2019'da yaptığı ziyarette, atıl durumdaki stat ve etrafındaki spor kompleksinin bakımsızlığı gündeme gelmişti.

MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, söz konusu alanın ya Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmesini ya da kendilerine tahsis edilmesini istemişti. İmamoğlu ise, İBB bünyesindeki tesislerin, kurum tarafından yenileceğini söylemişti.

1 YILDA YENİLENDİ

İBB, stat ve spor kompleksindeki yenilemeyi, yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından tamamladı. Yenilenen Müjdat Gürsu Stadı ve Spor Kompleksi için düzenlenen açılış töreninde İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, CHP PM üyesi Sevgi Kılıç, CHP İBB Meclis Başkanvekili Doğan Subaşı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez katıldı. Merhum Gürsu'nun ağabeyleri, Müfit ve Bülent Gürsu ile ablası Binnur Demirbağ da törende onur konuğu olarak ağırlandı.

YILMAZ'DAN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptığı konuşmada “Ben, sizlerin huzurunda, Silivri’de yaşayan, spora gönül veren herkesin adına, kıymetli Başkanım Ekrem İmamoğlu’na şükranlarımı, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarına da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“BAŞKA ÜLKELERİN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü YOK”

İmamoğlu da konuşmasında 19 Mayıs kutlamalarının Taksim Cumhuriyet Anıtı bölümündeki özensizliğe bir kez daha dikkat çekti. İmamoğlu, “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, hissedilerek kutlanmalı. Bunun için herkes, mutlaka elinden geleni yapmalı. Dünyada bazı şeylerin, sadece bize ait olduğunu asla unutmamalıyız. Dünyada, çocuklara ve gençlere emanet edilmiş başka hiçbir ülkenin bayramı yok. Ne güzel bir şey değil mi? Muazzam bir şey. Niye? Çünkü başka ülkelerde, başka bir Mustafa Kemal Atatürk yok da onun için” diye konuştu.

“25 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI”

İmamoğlu, Silivri'deki tüm tesis için 1 yıl içerisinde yaptıkları yatırım miktarını 25 milyon TL olarak açıkladı. Stadın yan tarafında bulunan yine İBB ait spor kompleksini de tadilata aldıklarını aktaran İmamoğlu, burasının da önümüzdeki ekim ayına kadar tamamlanmış olacağını söyledi.

“ESKİ DÖNEMİN KUSURLARINI BETRATAF ETMEK ZORUNDAYIZ”

Başta deprem olmak üzere her konuda, İstanbul'un 39 ilçesine eşit bakış açısıyla yaklaştıklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Silivri’den Sultanbeyli’ye kadar, Sarıyer’den Pendik’e, Tuzla’ya kadar her ilçemize eşit davranan ve günün sonunda, ‘Bir ilçeyi hangi siyasi parti belediye başkanı yönetiyor' ya da ‘bizdendir', ‘ondandır' bakmaksızın, hizmeti eşit bir biçimde İstanbul’a dağıtmanın sorumluluğunu, göreceksiniz bu 5 yılda sonuna kadar taşıyacağım. Ben bunun tersini yaşadım.

* Bir ilçede, bir belediye başkanı o partiden değil ise, o hizmetin nasıl getirilmediğini yaşadım. Allah şahit. Orada yaşayan ilçedeki hemşehrilerim de şahit. Ne yazık ki, göz göre göre, bunu yüzümüze baka baka söyleyenleri ben yaşadım.

* Böyle bir şey yaşatır mıyım bir belediye başkanına? Asla yaşatmam. Halk seçmiştir; görevini yapacak. Aynı beni seçtiği gibi. Ben de görevimi yapacağım. Bu ülkede, siyasetin ve siyasi partilerin bu kadar önde tutulduğu bir dönemin bütün kusurlarını bertaraf etmek zorundayız.

“HİZMETİN PARTİSİ OLMAZ”

İmamoğlu “Burada bir hizmet yapıyoruz. Kimin parasıyla? İstanbul halkının. Buna, ‘bilmem ne partisi hizmeti' diyebilir miyiz? Denmez; ayıptır, yazıktır, günahtır. Partinin parası yoktur o işin içinde. O iş içinde milletin parası vardır. Milletin vergisi vardır. Ben de onu en iyi şekilde kullanmakla mesul bir belediye başkanıyım. Gelip de buna, ‘şu partinin projesi' diyebilir miyim? Diyemem. Onun için burada, halkın emanet ettiği, şehriemin seçtiği bir Ekrem İmamoğlu olarak, ekibiyle, yöneticileriyle beraber, Silivri halkının da hakkı olan hizmeti, Silivri’ye getiriyoruz. Bunu, diğer bütün ilçelere de götüreceğiz” dedi.

AMATÖR SPORCULARA MALZEME DESTEĞİ

Konuşmaların ardından merhum Gürsu'nun aile fertleri de sahneye davet edildi. İmamoğlu, Gürsu ailesine, özel basım, arkasında “Müjdat Gürsu” yazılı, 2 numaralı Silivrispor forması hediye etti. Kurdele kesiminin ardından sahaya inen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, içlerinde amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına yönelik malzemelerin bulunduğu kolilerin dağıtımlarını gerçekleştirdi.