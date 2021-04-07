İmamoğlu’nun gönderdiği bayrağın asıldığı binanın sahibi MHP’li çıkınca…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu, 1. Lig’de ilk sırada yer alan ve Süper Lig’e çıkmak için avantajlı durumda bulunan Giresunspor’a başarı dileğinde bulunduğunu göstermek amacıyla CHP Giresun İl Başkanlığı’na 10 metre büyüklüğünde üç bayrak gönderdi. CHP İl Gençlik Kolları da izin alarak bir binaya üzerinde “Giresunsporumuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim” yazılı bayrak astı.

BAYRAĞI KALDIRIN BASKISI

İddialara göre bayrağın binaya asılmasına izin veren ve kiracı olan işletmeciyi mal sahibi arayarak çıkarmakla tehdit etti. Ardından AKP’li Giresun Büyükşehir Belediyesi’nin zabıtaları devreye girip, bayrağı kaldırmalarını aksi taktirde ceza yazacaklarını söyledi. Yapılan baskılar üzerine CHP’li gençler bayrağı astıkları yerden indirmek zorunda kaldı.

CEZA YAZMAKLA TEHDİT ETTİLER

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Giresun İl Başkan Yardımcısı Onur Konar, şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Giresunludur. Geçen ay babası rahatsız olduğu için buraya geldi. Gençlerimizle bir araya gelince, onlar böyle bir istekte bulunmuşlar. Sayın İmamoğlu da bize üç bayrak göndermiş. Gençler de bayrağı işletme sahibinden izin alarak bu binaya asmışlar.

Bu iş yerinin mülk sahibi, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı. İşletmeciyi arayıp bayrağın kaldırılmasını aksi takdirde kendisini çıkaracağını söylüyor. Sonra zabıtalar gelip ceza yazmakla tehdit ediyor.

Valilikten bizim gençlik kolu başkanımız ile işletme sahibi aranıyor ve kaldırılması için baskı yapılıyor. Biz de iş yeri sahibi arkadaş zor durumda kalmasın diye bayrağı kaldırdık. Ama aynı binada bulunan diğer bayrak için kimse ses çıkarmıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Onur Konar, yaşanan bayrak krizini sosyal medya hesabından paylaşınca kentte tartışma yaşandı. Birçok kişi Konar’ı arayarak bayrağı kendi binalarına asabileceklerini ifade ederken, Giresun Valiliği de bir açıklama yaptı:

– Bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden, 6 Nisan Salı günü yapılan paylaşımlarda “Ekrem İmamoğlu adıyla asılan afişi valiliğin kaldırdığı ortaya çıktı!” başlığıyla yer alan asılsız haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına gerek görülmüştür. Haber ve paylaşımlarda yer alan afişin asılmasından veya kaldırılmasından bilgimiz yoktur. Söz konusu olaydan sosyal medya üzerinden gelen mesajlar aracılığıyla haberimiz olmuştur. Yaptırılan araştırmada söz konusu afişin bina maliklerinin izni olmadan asıldığı için yine bina maliklerinin talebi üzerine asan kişi veya kişilerce asıldıktan kısa bir süre sonra kaldırıldığı anlaşılmıştır.

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