İmamoğlu’nun gönderdiği bayrağın asıldığı binanın sahibi MHP’li çıkınca…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu, 1. Lig’de ilk sırada yer alan ve Süper Lig’e çıkmak için avantajlı durumda bulunan Giresunspor’a başarı dileğinde bulunduğunu göstermek amacıyla CHP Giresun İl Başkanlığı’na 10 metre büyüklüğünde üç bayrak gönderdi. CHP İl Gençlik Kolları da izin alarak bir binaya üzerinde “Giresunsporumuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim” yazılı bayrak astı.
BAYRAĞI KALDIRIN BASKISI
İddialara göre bayrağın binaya asılmasına izin veren ve kiracı olan işletmeciyi mal sahibi arayarak çıkarmakla tehdit etti. Ardından AKP’li Giresun Büyükşehir Belediyesi’nin zabıtaları devreye girip, bayrağı kaldırmalarını aksi taktirde ceza yazacaklarını söyledi. Yapılan baskılar üzerine CHP’li gençler bayrağı astıkları yerden indirmek zorunda kaldı.
CEZA YAZMAKLA TEHDİT ETTİLER
Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Giresun İl Başkan Yardımcısı Onur Konar, şunları söyledi:
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Onur Konar, yaşanan bayrak krizini sosyal medya hesabından paylaşınca kentte tartışma yaşandı. Birçok kişi Konar’ı arayarak bayrağı kendi binalarına asabileceklerini ifade ederken, Giresun Valiliği de bir açıklama yaptı:
– Bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden, 6 Nisan Salı günü yapılan paylaşımlarda “Ekrem İmamoğlu adıyla asılan afişi valiliğin kaldırdığı ortaya çıktı!” başlığıyla yer alan asılsız haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına gerek görülmüştür. Haber ve paylaşımlarda yer alan afişin asılmasından veya kaldırılmasından bilgimiz yoktur. Söz konusu olaydan sosyal medya üzerinden gelen mesajlar aracılığıyla haberimiz olmuştur. Yaptırılan araştırmada söz konusu afişin bina maliklerinin izni olmadan asıldığı için yine bina maliklerinin talebi üzerine asan kişi veya kişilerce asıldıktan kısa bir süre sonra kaldırıldığı anlaşılmıştır.