İmamoğlu’nun hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı

Türkiye Voleybol 2. Liginde mücadele eden İskofya Kadın Voleybol takımına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu tarafından ulaşımda kullanılması için bir otobüs hediye edildi.

Otobüs Çaybaşı ilçesinde kulübe teslimi edilirken arkasında bulunan Çarşıbaşı belediyesi logosundan dolayı tartışma çıktı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

İskofya Kadın Voleybol Kulübü Başkanı Hayri Çakır, otobüsü bir kaç ay önce İstanbul’a giden MHP’li Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun talep ettiğini belirterek, kendilerinin bir istekleri olmadığını söyledi.

Başkan Nuhoğlu ise iddiaları kabul etmeyerek, “Bizim safımız bellidir, kimse bir tarafa çekmesin. Talep takımdan gitti ama gönderenden de Allah razı olsun” dedi.

Ancak tartışmaya önce MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ardından da CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu katıldı.

İSKOFYA İSMİ BİLE SAKINCALI

MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Belediye Başkanının otobüs talebi olmadığını belirterek sosyal medya hesabından, “İskofya isminin bile teşkilatımız için sakıncalı olduğu bir kulübe, bırakalım kulübün belediyenin olmasını, şayet belediye başkanı olarak destek vermek istiyorsan önce İskofya isminin değiştirilmesini sağlamasını istediğimiz Belediye Başkanımızın bu güne kadar ve bu günden sonrada kulüple hiç bir organik bağı yoktur. Spor kulübüne yaptıkları otobüs bağışından bile siyaset devşirmeye çalışıp kalleşlikten utanmayanlar yaptıkları yaygara ateş olsalar yaktıkları yer kadardır. İskofya Veleybol kız takımının Çarşıbaşı Belediyemizle en ufak bir ilişkisi yoktur. Sadece İlçe Belediyesi olarak destek verilmiştir. İmamoğlu, kulübe otobüs hediye etmişse bizimde yapacağımız çok bir şey yoktur. Otobüsün arkasına özellikle Çarşıbaşı Belediyesi logosu yazılması ise siyasi ahlâksızlıktır” ifadelerini kullandı.

TRABZON İSMİNDEN DE RAHATSIZ MISINIZ?

MHP İl Başkanı Tarım'ın İskofya isminden rahatsızlık duyduğunu açıklaması vatandaşları da ikiye bölerken CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu da tartışmaya dahil oldu.

Trabzon isminin nereden geldiğini açıklayan Hacısalihoğlu, “Hazımsızlığın bu kadarına da pes artık. İskofya isminden rahatsızlık duyanlar; Trapezus, Trabizon’dan evrilmiş Trabzon isminden de mi rahatsızsınız acaba? Sosyal sorumluluk hissedilerek yapılan bir bağışın bile hazmedilmesini imkansız kılan bu kutuplaştırıcı anlayışı kınıyorum. Sizleri eski adıyla iskofya ya da iskefiye yeni ismiyle Çarşıbaşı halkının vicdanına bırakıyorum” diyerek sosyal medyadan tepki gösterdi.

BİZ TÜRKÇE İSİMLERDEN YANAYIZ

Kulübün sahibinin Çarşıbaşı Belediyesi olmadığını, İskofya Kadın Voleybol takımının belediye ile alakası olmadığını sosyal medyadan açıklayan MHP İl Başkanı Tarım, CHP İl Başkanı Hacısalihoğlu’na da cevap verdi.

Atatürk’ün başka dillerdeki her bir sözcüğe karşı Türkçe bir sözcük bulunmasını istediğini hatırlatan Tarım, “Biz Türkçe isimlerden yanayız ve Çarşıbaşı demeye devam edeceğiz. İsteyenler Çarşıbaşı’na İskofya, İstanbul’a Konstantinapolis, Artvin’e Artavani, Edirne’ye Hadrianopolis diyebilirler fakat biz demeyeceğiz. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Türkçe düşüneceğiz, Türkçe konuşacağız, Türkçe yaşayacağız” diyerek otobüs üzerinden partisinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

KULÜP İKİ TEŞŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

İskofya kadın Voleybol takımı ise kendilerine ait sosyal medya hesabından, “Kulübümüzün sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere İBB Başkanı hemşehrimiz Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendinin kulübümüze hediye ettiği takım otobüsümüzün teslim törenini gerçekleştirdik” diyerek katılanlara teşekkür etti.

Ardından yayınladığı ikinci mesajda da, “Çarşıbaşı ilçemizde yöremizin çocuklarını spora teşvik etmek amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimize destek olması amacıyla ulaşım ihtiyaçlarımızın karşılanması için talep ettiğimiz araç desteği Çarşıbaşı’nın güçlü kadınlarından Sayın Dilek İmamoğlu tarafından karşılanmış ve ilçemizin spor kulüplerinin kullanımı için gönderilmiştir. Talebimizi geri çevirmeden destek olan herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullanıldı.