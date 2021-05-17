İnce, partisinin kuruluş başvurusunu İçişleri Bakanlığı’na yaptı

CHP’nin 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan, eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 2020’de Sivas'ta başlattığı ‘Memleket Hareketi’ partileşti. Muharrem İnce, partisinin kuruluş başvurusunu bugün öğleden sonra İçişleri Bakanlığı’na yaptı.

MUHARREM İNCE GENEL BAŞKAN

Muharrem İnce öncülüğünde kurulan partinin sözcülüğüne kısa süre önce CHP’den istifa eden Gaye Usluer getirildi. Usluer, Kurucular Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Usluer, şunları söyledi:

“Memleket Partisi’nin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. “Geleceğimizi geri alacağız” diyoruz, Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla, özgürlükle ve yeniden demokrasiyle taçlandırmak üzere söz veriyoruz. Biraz önce genel merkezimizde parti meclisi toplantı salonumuzda İçişleri Bakanlığı’ndan aldığımız belgeyi kurucular kuruluyla paylaştık. Genel başkanımızı seçtik, Muharrem İnce oy birliği ile seçildi.”

EYLÜL 2021’DE KONGRE

Bu sabah parti binası önünde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, bugün parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılacağını söylemişti. İnce, başvurunun ardından kendi içlerindeki bir toplantı ile genel başkan seçileceğini ifade etmişti.

Bugün başvuru yapıldıktan sonra parti içinde genel başkanın seçileceğini kaydeden İnce “İlk sefere mahsus olmak üzere MYK’yı genel başkan atayacak ve parti sözcümüz öğleden sonra sizinle bilgileri paylaşacak. Ben onun açıklamasına gölge düşürmemek için detay vermek istemiyorum. Ben açıklamayı yarın yapacağım. Kongre kasıma kalmaz, eylül ayında yaparız.” ifadelerini kullandı.

PATRTİDE KİMLER VAR?

Partinin kurucular kurulunda yer alan isimler arasında CHP’den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Gaye Usluer yer alırken, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç de partideki tanınmış isimler oldu.

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