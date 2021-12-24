‘İndirimli ürün’ dolandırıcılığına 281 yıl hapis istemi

İstanbul Beşiktaş'ta popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2'si kadın 3 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı sanıklar hakkında toplamda 281 yıl 3 ay hapis cezası talep etti.

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İstanbul’da, iddiaya göre Emre Kızak bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmaya çalıştı. Sevgilisi olduğu iddia edilen Hilal Arslan ile birlikte İstanbul’da lüks bir otelde yakalanarak tutuklanmıştı.

İstanbul 9 Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemre Kızak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan Emre Kızak ve Hilal Arslan duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmadaki savunmasında Cemre Kızak “Emre Balpeltek isimli şahsı tanımıyorum. Kendisinden herhangi bir şekilde para almışlığım yoktur. Abim Emre Kızak ile birlikte dükkan işletiyorduk. Abim benim hesaplarımı kullanmış olabilir, ben şahsı tanımıyorum. Benim kimseyle bir bağlantım yoktur” dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanık Emre Kızak’ın İstanbul Beşiktaş’ta tekstil ve elektronik eşya mağazalarının olduğu, sanıklardan Cemre Kızak’ın Emre’nin kız kardeşi ve iş yerinin ortağı olduğu, sanık Hilal Arslan’ın da Cemre’nin kız arkadaşı olduğu anlatılıyor.

Sanıkların beraber mağazayı işlettiklerinden bahseden mütalaada sanık Emre’nin mağazaya gelen alışveriş yapan müştekilerle tanıştığı, ardından müştekilere internet üzerinden altın ve elektronik eşya vb. ürünleri ucuza satın aldığını ve kısa vadede güzel kar vadetmesi üzerine müştekiler ufak paralar yatırarak ürünler aldığı anlatılıyor.

TOPLAMDA 56 YIL 3 AYDAN 281 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada müştekilerin güvenini kazanmak için sanıkların ilk başlarda müştekilere ürünleri gönderdiği daha sonra müştekiler sanıklara güven duyduğu için daha çok kazanmak düşüncesiyle büyük miktarda paralar yatırdıkları aktarılıyor. Müştekiler paraları sanık Cemre ve Hilal’e ait banka hesaplarına gönderdikleri, sanıkların ise ödemeleri aldıktan sonra ürünleri göndermediği anlatılıyor.

Mütalaada bazı şikayetçilerinde ise şikayetlerini geri çektiği aktarıldı. Savcı sanıklar hakkında 39 müştekiye için ayrı ayrı “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan toplamda 56 yıl 3 aydan 281 yıl 3 aya kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık ve şikayetçi avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. DHA

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