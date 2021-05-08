IŞİD’in 3 kilit ismi daha yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet istihbarat birimleri, IŞİD üyesi bazı isimlerin İstanbul'da olduğunu belirledi. İstihbarat birimlerinin paylaşımları üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şüphelilerin ve kaldıkları 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

BOMBA TİMİ KOMUTANI

Özel Harekat polisinin de yer aldığı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin terör örgütü IŞİD'in bomba timi komutanı olduğu öne sürüldü. Mahammed Hair Al D. isimli şüphelinin, Fırat Kalkanı bölgesinde, sözde teğmen rütbesi ile terör eylemleri için bomba düzeneklerinin hazırlanması, yerleştirilmesi ve patlatılmasını koordine ettiği öne sürüldü.

SÖZDE EMİR

Gözaltına alınan diğer bir ismin ise Suriye uyruklu kişilere sözde sağlık hizmeti vererek IŞİD'e eleman devşirdiği öne sürülen “Ebu Şehit” kod adlı Abdulcabbar B. olduğu öğrenildi. Abdulcabbar B.'nin terör örgütünün sağlıktan sorumlu sözde emiri olduğu ve çatışmalarda yaralanan IŞİD'li teröristlerin tedavi süreciyle ilgilendiği belirtildi.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERE SAHTE PASAPORT

Sekiz şüpheli arasında dikkat çeken isimler arasında Ebu Samir El Tedmuri kod adlı Zekeriya K.'nın da olduğu öğrenildi. Şüphelinin, IŞİD'in üst düzey isimlerine sahte pasaport düzenlediği ve farklı ülkelere çıkmasını sağladığı iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.