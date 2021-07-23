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Işık Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Işık Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 3 araştırma görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Güncellenme: 13:00, 23/07/2021
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Işık Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin” ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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