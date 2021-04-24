İşkencedere Vadisi’ne arı kovanıyla koruma

İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı açmak isteyen Cengiz İnşaat’a 2 gündür izin vermeyen köylüler, vadi girişinde 1 ay önce başlattıkları nöbete devam ediyor. İki gündür jandarma eşliğinde vadiye sokulan iş makinelerinin önünü keserek çalışmasına izin vermeyen bölge halkı, şirketin vadiyi terk etmesini horon oynayarak kutladı. Sabah erken saatlerde çalışma yapılacak alana giden köylüler arı kovanlarını yola koyarak kapattı. Güvenlik güçleri bölgede bulunurken şirket araçlarının vadiye gelmediği belirtildi. Köylülerden oluşan bir heyet de kaymakamla görüşmeye gitti.

TAŞ OCAĞI DEĞİL ÇAY FABRİKASI İSTİYORUZ

Şirkete karşı 3 gündür direnen köylüler, taş ocağına izin vermeyeceklerini belirterek, “Müteahhit benim köyümden para kazanamayacak. ‘Köye dönün çiftçilik, hayvancılık yapın’ dediler. Köyümüze geldik. Şimdi, bir kişi zengin olsun diye, bizi buradan kaçırmaya çalışıyorlar. Biz taş ocağı değil çay fabrikası istiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Bazı köylüler ise ağaçlara tırmanarak beklemeye başlarken, yöre halkının nöbeti devam ediyor.

“BU SİYASİ DAVA DEĞİL”

İDEF Başkanı Ziya Yıldırım, yaptığı açıklamada, İşkencedere vadisinin dünyada eşinin çok az bulunduğunu belirterek, “Vadimiz, endemik yapısıyla, florasıyla, yaban hayatıyla ve eşsiz arıcılık bölgesi olması nedenleriyle mutlak korunması gereken yerler arasında. Bu vadimizde düşünülen taş ocağına tüm İkizdereliler olarak karşıyız. Bu tabiat katliamına durduracağız. Bu bir siyasi dava değil, bir şahsi dava değil, İkizdere ormanlarının yok olma davasıdır. TBMM’de en az kırk Rizeli milletvekilimiz var. Vatanını, insanını, doğasını seven Rizeli milletvekillerini duyarlı olmaya, vadimize görmeye davet ediyoruz. Gelip gördüklerinde güzel vadimizi, taş ocağı yapılmaması için savunmakla ne kadar haklı olduğumuzu görecekler” diye konuştu.

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