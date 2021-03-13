İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 60’ı geçti

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul barajlarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Ongun, “Barajlarımızdaki doluluk oranı %60’ı geçti ama tedbiri elden bırakmayalım, basit önlemlerle su tasarrufuna devam edelim” dedi.

“BEKLENTİMİZ YÜZDE 80 DOLULUK”

Paylaşılan videoda barajların doluluk oranıyla ilgili bilgi veren İSKİ Kağıthane Su Arıtma Şube Müdürü Emel Tüfekçi, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.

Tüfekçi, şunları söyledi:

* Kar yağışı ve yağmur yağışlarımızla beraber şu anda yüzde 60’ları gördük. Çok mutluyuz ama beklentimiz yüzde 80’lere doğru olsun istiyoruz.

* İnsanlarımızın kullanımı için hem de sanayide ve diğer ihtiyaçlarımız için su kaynağı olarak kullandığımız barajların su seviyesi bizim için çok önemli.

* Yağışlar çok önemli ama tabi diğer taraftan da üzerimize düşen sorumluluklarımız var.

* Suyun aktığı zaman bunun sınırlı bir kaynak olduğunu unutmamamız ve buna göre kendimizce bireysel tedbirler almamız gerekiyor.