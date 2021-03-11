İstanbul Valiliği duyurdu: ‘Feminist Gece Yürüyüşü’nde 13 gözaltı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Sıraselviler’den Taksim Meydan’a ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ düzenlemek isteyen kadınlara polis izin vermemiş, toplulukta bulunanların arttıkları bazı sloganlar üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı.

Olaydan iki gün sonra da soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan kadınlardan bazıları evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı;

*Beyoğlu ilçemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca “Feminist Gece Yürüyüşü” adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10.03.2021 tarihinde düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen (18) şüpheli şahıstan (1) yaşı küçük şahıs olmak üzere, toplam (13) şüpheli şahıs 10.03.2021 tarihinde yakalanmıştır.” denildi.

Gözaltına alına şüphelilerin 12’sinin İstanbul Güvenlik Şube’deki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Yaşı küçük olan şüphelinin işlemlerinin ise Çocuk Şube’de yapıldığı öğrenildi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kadınların slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

* Şakadır diyemediğimiz günlerden geçiyoruz.. İşi insan hakları eylen planına çevirdiler iyice.. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar, kadınların örgütlü mücadelesinden bence de korkun!” dedi.