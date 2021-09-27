İstanbul’da 16 yıldır doğalgaz bekliyorlardı, ilk adım atıldı

İstanbul’un ortasında 16 yıldır doğalgazı olmayan Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 57 sokakta 5 bin kişinin yaşadığı 900 haneye İBB doğalgaz bağlamak için ilk adımı attı. İBB iştiraki İGDAŞ, sokaklarda hat döşeme çalışması başlattı. Çalışmaların 2 ay için tamamlanması planlanıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İGDAŞ, 16 yıldır imar sorunları nedeniyle doğalgaz bağlanamayan Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 57 sokağı doğalgaza kavuşturuyor. Yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla 900 haneyi doğalgaza kavuşturmak için hat döşeme çalışmaları törenle başlatıldı. Ebe Gülsüm Yabancılar Parkı’nda düzenlenen törene İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun katıldı.

“GECİKMİŞ BİR HİZMETİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Törende konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, gecikmiş bir hizmeti yerine getirmek üzere bir araya geldiklerini söyleyerek İstanbul'da hala doğalgaz ulaşmamış sokaklar ve semtler bulunduğunu belirtti. Özmen “Göreve geldiğimiz gün İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İstanbul’da çeşitli gerekçelerle doğalgaz ulaştıramadığımız bütün bölge mahalle ve sokakları tek tek tespit ettik, çalışma başlattık. Bu çalışmaların sonucu olarak son 2 yılda Anadolu Yakası’nda Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla’da; Avrupa Yakası’nda Sarıyer, Başakşehir, Eyüpsultan, Çatalca ve örneğin yine çok yakın zamanda Sultangazi ilçemizin Habibler mahallesini onlarca yıl sonra doğalgaza kavuşturduk” dedi.

HAT DÖŞEME ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 57 sokağa imar, kadastral ve benzeri sebeplerle 16 yıl boyunca doğalgaz bağlanamadığını anlatan Özmen “Bugünden itibaren hat döşeme çalışmalarımız başlayacak. Zübeyde Hanım mahallemizi kış gelmeden, 2 ay gibi kısa bir sürede doğalgaz konforuyla buluşturacağız” dedi. 5 milyon liralık yatırımla 10 kilometrelik doğalgaz hattı çekileceğini kaydeden Özmen “Birkaç ay önce Habipler’de yaptığımız çalışma sonrası doğalgaza kavuşan bir vatandaşımızı ziyaret ettim. Bana ‘doğalgaz benim hayalimdi' dedi. Ekmek gibi, su gibi doğalgaz temel bir ihtiyaçtır. Karı değil, hizmeti önceleyerek bu temel ihtiyacı bir hayal olmaktan çıkarmak için tüm gayreti aynı iradeyle devam ettireceğiz” diye konuştu.

KIŞ GELMEDEN ÇALIŞMALAR BİTİRİLECEK

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İmamoğlu'nun 39 ilçenin tamamına eşit hizmet etme talimatını hatırlatarak çalışmaları bu prensiple yürütmeye özen gösterdiklerini söyledi. Sultangazi ilçesinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nin 16 yıllık doğalgaz hasretini bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çağlar, kış gelmeden çalışmanın tamamlanmasının planladığını söyledi. Konuşmaların ardından doğal gaz hattı döşenmesi için çalışmalar başladı. Can Akın Çağlar, Abdurrahman Dursun ve Bülent Özmen, mahalle sakinlerini evlerine misafir olarak sohbet etti ve talepleri dinledi. Mahalle halkı doğalgaz müjdesini kısırla kutladı.