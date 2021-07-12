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İstanbul’da akılalmaz görüntüler… Saçından sürükleyip, tekme tokat dövdüler…

Taksim Sıraselviler'de bir gece kulübünden saçlarından sürüklenerek dışarıya çıkarılan bir kadın, cadde ortasında, herkesin gözü önünde tekme tokat dövüldü.

Sözcü Whatsapp İhbar Hattı
Güncellenme: 12:00, 12/07/2021
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Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na ulaşan görüntüler İstanbul’un göbeğinde dün gece yaşandı.

Gece kulüpleriyle ünlü Taksim Sıraselviler’de İstanbul Clup isimli gece kulübünün çalışanları, bir kadını saçlarından sürükleyerek dışarıya çıkardı. Maruz kaldığı duruma karşı tepki gösteren kadına yönelik şiddet, cadde ortasında da devam etti.

Görüntülerde, olaya müdahale etmek isteyen başka bir kadının ise yine tekme atılarak uzaklaştırıldığı yer aldı.

Cadde ortasında herkesin gözü önünde saldırıya uğrayan kadınların, olay yerine gelen polisler tarafından götürüldüğü ancak o an için saldırganlara bir işlem yapılmadığı yine olayı görenler tarafından bildirildi.

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Yayınlanma Tarihi:11:38,