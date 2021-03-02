İstanbul’da mesai saatleri değişti

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplandıktan sonra salgın tedbirleri kapsamında uygulanacak yeni düzenlemeleri duyurdu.

Buna göre İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatlerinin 02 Mart 2021 tarihinden itibaren şu şekilde olacağı duyuruldu:

* Vardiya sistemi ile görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00'da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecek.

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacak.

* Sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanacak.

* Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacak.

* Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümlerinin saklı kalmasına karar verildi.

İSTANBUL'DA NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı risk haritasında 81 il, risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlenirken İstanbul yüksek riskli kategoride yer aldı.

Bu kriterlere göre İstanbul'da atılacak normalleşme adımları şöyle

* İstanbul genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim başlıyor.

* Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak. İstanbul’da genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

* Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.

* Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşların sokağa çıkma süresi artırılacak.

* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

* Sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.