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İstanbullular dikkat! 17 saatlik su kesintisi

İstanbul'da Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 17 saatliğine Salı gününden itibaren 17 saatliğine su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Güncellenme: 10:57, 06/03/2021
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İstanbullular dikkat! 17 saatlik su kesintisi

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Büyükçekmece Arıtma Tesisleri – Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyecektir” denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle açıklandı:

* Büyükçekmece İlçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.

* Çatalca İlçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.

* Silivri İlçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi’nin üst kotları.

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